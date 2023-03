SIER NEI: Geir Adelsten Iversen vil ikke elektrifisere Melkøya.

Sp-topp sier nei til prestisjeprosjekt: «Driter» i om Equinor må punge ut

TRONDHEIM (VG) Sp-topp Geir Adelsten Iversen mener det vil være vanskelig for Senterpartiet å sitte i en regjering som elektrifiserer Melkøya. Han mener det vil gå utover all annen aktivitet i Finnmark.

– Vi må skape flere helårige arbeidsplasser på land. For å få til det må vi ha nok kraft til å sette i gang produksjon. Jeg tror at hvis elektrifiseringen kommer, så kommer det til å bli en saga blott. Vi kommer ikke til å få det til, fordi det kommer til å bli for dyrt, sier stortingsrepresentanten fra Finnmark til VG.

Han står bak et av flere forslag som går mot elektrifisering av Equinors gassanlegg på Melkøya, som partiet skal stemme over om de skal ta inn i sin politikk lørdag.

– Kan Senterpartiet sitte i en regjering som elektrifiserer Melkøya?

– Det blir veldig vanskelig hvis regjeringen går for det. Finnmark Sp har vært klinkende klare på dette, og har vært det i flere år.

Jobber aktivt

Iversen sier han jobber aktivt for å få flere i partiet til å stille seg bak et forslag fra Sp i Buskerud og Finnmark om å si tvert nei til Equinors søknad.

Redaksjonskomiteen har innstilt på å ikke ta det inn, men han håper på bevegelse.

– Det kan jo bli en liten vekker for mange hvis det ikke går sånn som det er innstilt.

Tidligere denne uken sa Sps parlamentariske leder Marit Arnstad til VG at hun mener erfaringene fra Fosen-dommen setter elektrifisering i et nytt lys. Hun har tidligere åpnet for at Norge kan skyve på klimamålene.

– Jeg synes de bør gjennomgå problemstillingen på nytt utfra situasjonen vi nå er i, der vi ser hva som har skjedd med Fosen-dommen og ser den sterke lokale motstanden i Finnmark. En slik utbygging kan ikke tvinges igjennom, den må skje i forståelse med landsdelen, sa hun.

OMSTRIDT: Spørsmålet om hvorvidt Melkøya skal elektrifiseres, og om det skal gjøres med kraft fra land, er kontroversielt

– Det driter jeg i

Elektrifisering av Melkøya er en viktig brikke i planen om å nå Norges klimamål. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har forsvart det – og sier svaret på utfordringene med krafttilgangen er mer kraft, og mer nett.

Samtidig har det kommet krav fra både Troms og Finnmark Ap om at elektrifiseringen ikke kan gå på bekostning av annen samfunnsutvikling i Finnmark.

Det tror ikke Iversen er mulig:

– Det vi er redd for er at elektrifisering vil gå utover kommunene rundt Hammerfest. Man må bygge infrastruktur, og alt skal betales av kommunene som er i området. Vi er få. Ett av de få fortrinnene vi har hatt er billig strøm sier han.

– Hva er den beste løsningen?

– Bruke gassen sånn som den er. Og det vil koste Equinor en del – men det driter jeg i, for å si det rett ut. De har råd til å finne en løsning med de midlene de har. De trenger ikke å få så mye overskudd på bekostning av Pasvik, Måsøy, Honningsvåg, Berlevåg og alle disse stedene som har et folketall som stuper.

Skyve på klimamål

Han sier Finnmark ikke har nok infrastruktur til å dekke behovet de kommer til å få for strøm fremover, og mener man helle må prioritere det.

– Det er også store behov lenger øst. Elektrifisering vil gå utover all aktivitet – du kan ikke ha det sånn.

Når det gjelder å nå klimamålene, som er et viktig mål for regjeringen, sier Iversen at han ikke tror på at det egentlig er så viktig med elektrifiseringen av Melkøya.

– Hvis det er så avgjørende for klimamålene at man er nødt til å elektrifisere Melkøya, så må vi kanskje finne oss noe annet å ta først før vi gjør det. Jeg tror ikke det betyr så mye i den store sammenhengen. I et tredveårsperspektiv tror jeg det har forsvinnende lite å si for Norge.

Vedum: Naturlig at det er debatt

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier det regjeringen har vært opptatt av i spørsmålet om elektrifisering av Melkøya, er om det er mulig å få på plass ny produksjon i området som gjør at man ikke får store utfordringer.

– At det er debatt rundt det synes jeg er helt naturlig, sier han.

– Vi tar på alvor den diskusjonen som er om kraftbalansen, ikke minst i Finnmark. Derfor har det vært viktig for regjeringen når vi har diskutert at hvis det skal skje må det skje på en måte som gjør at man har trygghet for kraftbalansen og kan på på plass ny produksjon.