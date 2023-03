UVÆR: Havet skyller inn over rampen som leder ned til svabergene på Tungeneset på Senja. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Per Arve (49) fotograferte bølgene – ble tatt av havet: − Dypt tragisk

Per Arve Vullum (49) mistet livet da han skled og ble tatt av bølgene på Senja. Nå etterlyser venner av trønderen bedre sikringstiltak.

Ulykken skjedde 28. februar på Tungeneset på Senja, der storhavet med de taggete Okshornan som bakgrunn er et populært fotomotiv for turister.

Per Arve Vullum fra Ranheim i Trondheim var på tur til Nord-Norge og hadde kjørt ut til Tungeneset for å fotografere. Bølgene var mellom fire og seks meter.

Da tragedien skjedde, var det bare 49-åringen og en annen hobbyfotograf som befant seg nede på de våte og glatte svabergene.

Vullum mistet fotfestet og ble trukket ut på dypet. Den andre fotografen varslet nødetatene. Redningshelikopteret fikk Vullum opp av sjøen etter en halvtime.

Men livet sto ikke til å redde. To dager senere ble han erklært død.

– Hendelsen er dypt tragisk, sier Hugo Fagermo til VG.

Han er ansvarlig for oppfølgning, drift og vedlikehold av Nasjonale turistveger i Nord-Norge, der rasteplassen Tungeneset inngår.

OMKOM: Per Arve Vullum (49) fra Ranheim i Trøndelag.

Folkebladet har fått tillatelse fra pårørende til å publisere avdødes navn. Lokalavisen har også møtt venner av avdøde på ulykkesstedet.

– Motivene her ute kan være helt fantastiske, særlig i skikkelig ruskevær, sier Helle Waage Blikfeldt og speider utover svabergene på Tungeneset.

De har flere ganger vært der med Per Arve Vullum, når vennegjengen i Norse Riders har vært på motorsykkeltur i Nord-Norge.

Blikfeldt tror enhver fotograf skjønner hvorfor vennen var der den dagen:

– For å fange øyeblikket i det en svær bølge treffer berget og sjøsprøyten står flere titalls meter i været, med Okshornan i bakgrunnen.

Kritisk til sikkerheten

Hun mener sikkerheten er mangelfull på Tungeneset.

– Det burde vært et fysisk hinder her, slik at dette ikke kan skje igjen. I det minste burde det være et skilt på flere språk, som advarer om hvor farlig det kan være.

VENNER: Ralph Simonsen og Helle Waage Blikfeldt er venner av avdøde har lagt ned blomster på svabergene.

Det er to livbøyer på stedet. Tauene på den ene er så hardt surret at det er umulig å få den løs. En tredje livbøye mangler, bare festet står igjen.

Blikfeldt mener bøyene står for langt fra sjøen.

– Hvis noen faller på havet i så sterk strøm som det er her, så teller hvert sekund. Det burde jo ha vært redningsbøye her ute på bergene, sier Blikfeldt.

Den syvende er stor

En bølge skyller langt oppover det islagte fjellet.

– Det var den syvende. Lokalbefolkningen sier at det er seks små bølger, men den syvende er stor. Den kan være kjempefarlig, advarer Blikfeldt.

Ralph Simonsen sier at kameraten hadde vannkompetansen i orden.

– Per Arve var både elve- og sjøredder, opplyser Simonsen til Folkebladet.

Info Nasjonale turistveger Nasjonale turistveger er 18 utvalgte veistrekninger som går gjennom landskap med unike naturkvaliteter, langs kyst og fjorder, fjell eller fosser.

Statens vegvesen har ansvaret for å utvikle attraksjonene.

Rasteplassen Tungeneset ligger ytterst på neset mellom Steinfjorden og Ersfjorden på øya Senja i Troms.

En gangbane i sibirsk lerk leder ut over svabergene med utsikt til Nordsjøen i vest og fjellet Oksen med de skarpe tindene i nord.

Arkitekt er Code arkitektur. Kilde: Nasjonale turistveger Vis mer

Han mener Statens vegvesen må ta større ansvar for sikkerheten på stedet. Tungeneset er en attraksjon som inngår i Nasjonale turistveger.

Mann berget i 2020

Også i 2020 falt en mann i havet ved Tungeneset. Han ble reddet opp av turister, etter omkring et kvarter i vannet.

Hugo Fagermo er oppvokst på yttersiden av Senja. Han lærte fra barnsben at bølgene er farlige, at ingen bølge er lik og den neste kan være stor.

– Når det er flo sjø, rette vinden står inn og havet skyller inn over land, er værforholdene steinharde. Men det er storbølgene folk vil se.

Overingeniøren i Vegvesenet sier at Tungeneset er mye brukt til rekreasjon og fotografering både sommer og vinter.

– Et sikkerhetsgjerde mot sjøen ville ødelegge opplevelsen, sier Fagermo.

ATTRAKSJON: Okshornan danner bakgrunnen for bildene som tas fra rasteplassen Tungeneset.

Setter opp fareskilt

Han tror ikke det er mulig å flytte livbøyene, som henger på rampen ned mot svabergene og ved enden av gangveien.

– Setter vi livbøyene nærmere sjøen, vil vind og bølger kunne ta dem. Det er en grunn til at svabergene der ute er renvasket og uten vegetasjon.

Som ansvarlig for turistveiene i nord har Fagermo etter dødsulykken satt en grafisk designer i gang med å lage et nytt opplysningsskilt på Tungeneset.

– Med et fareskilt vil vi med tekst eller symboler opplyse at bølgene kan være farlige. Turistene ser ikke helt det, når de ikke er vant med forholdene.

Aktiver kart