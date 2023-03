KASTET UT: Etter tre måneder i lokalet, ble Barbro Sivertsens butikk kastet ut av lokalene. Her er hun sammen med ektemann og butikkeier Max Tore Sivertsen.

Måtte flytte butikken – skal ha fått beskjed om at det var demoner i produktene

Ekteparet Sivertsens butikk Hokus Pokus fikk én måned på å komme seg ut av butikklokalet. Begrunnelsen fra utleier skal ha vært at det var demoner i produktene de solgte, og at disse skapte «dårlig energi».

– Vi fikk beskjed om at det var demoner i pynten vi solgte og at de ikke kunne være bekjent med at vi skulle være i bygget og lage dårlig energi, forteller Barbro Sivertsen til VG.

Bladet Vesterålen omtalte saken først.

Siden desember i fjor har ekteparet Barbro og Max Tore Sivertsen drevet butikken Hokus Pokus på Myre i Vesterålen. Butikken beskrives som en gavebutikk, hvor det blant annet selges interiør, hygieneprodukter, diverse matvarer og klær.

Det er Familiekirka på Myre som eier butikklokalet. I januar skal kirken ha innkalt Barbro Sivertsen til et møte for å snakke om ordensregler, sier hun.

Men plutselig fikk hun en oppsigelse i hånden.

– Når sant skal sies, jeg ble litt paff. Jeg ble innkalt til et møte om ordensregler, så fikk jeg plutselig en oppsigelse.

VG har vært i kontakt med Familiekirka som ikke ønsker å kommentere saken.

OPPSIGELSEN: I oppsigelsen Barbro Sivertsen mottok fra Familiekirka, mener menigheten at butikkens produkter «ikke kan tillates i guds hus».

«Regnes som tro på ukjente makter»

Sivertsen forteller at det skal ha vært særlig to produkter menigheten mente var problematiske:

En krystall i vinduet som skal «fange solen» når den kommer, og en såpe med en krystall inni.

Menigheten reagerte også på butikknavnet Hokus Pokus, fordi det forbindes med «ukjente makter».

MÅ FLYTTE: Butikken til ekteparet Sivertsen selger diverse varer, og har også en sittekrok hvor kundene kan slå av en prat. Nå må de flytte fra lokalet.

I oppsigelsen, som VG har fått tilsendt, står det blant annet:

«Jeg henviser til våre tidligere samtaler der jeg har gjort det helt klart at det ikke måtte forekomme salg av åndelige, new age new ageNew Age er en betegnelse for en religiøs bevegelse med bakgrunn i hippiekultur og nyreligiøsitet. Begrepet omfatter et stort antall retninger, som for eksempel yoga, astrologi og sjamanisme. produkter, som f.eks. drømmefangere. Dette er en ordensregel. Og vi ser at dette ikke er tatt til følge».

«Ordet Hokus Pokus er en trylleform som brukes av magikere og tryllekunstnere. Hokus Pokus regnes også som tro på ukjente makter. Hokus Pokus og magi er ikke forenelig med det menigheten står for, og har et innhold vi ikke kan tillate i Guds hus».

VG har også sett kontrakten for leieforholdet, hvor Hokus Pokus står oppført som navn på butikken. Dette ble signert av menigheten da butikken startet opp.

– Uforstående

På møtet i etterkant skal Sivertsen ha fått beskjed om at flere av varene i butikken skal ha hatt demoner i seg, og at dette skal ha skapt «dårlig energi».

– Jeg stiller meg veldig uforstående til det. Ingen av oss er alternative, og jeg har ingen alternative ting i butikken, sier Sivertsen.

– Da vi flyttet inn sa de at de håpet vi ikke skulle selge tarotkort tarotkort Begrepet knyttes oftest til spådomskunst, hvor visse kort tillegges en spesiell kraft eller betydningog drømmefangere, og det var ingen problem.

Sivertsen forteller at hun også tok inn engler i butikken, fordi hun ønsket å ha en god tone med menigheten og at hun ville være der «for deres del».

Sivertsen understreker at hun ikke ønsker å henge ut noen, men at oppsigelsen fikk store økonomiske konsekvenser. Ekteparet måtte flytte butikken og har nå tre til fire ganger høyere husleie, forteller hun. De skulle egentlig vært ferdig utflyttet i midten av mars.

– Vi skulle egentlig være ute etter en måned, men vi trengte femten dager til. De godtok vilkåret om at vi ikke kom til å betale den siste måneden, fordi det ble en så stor belastning, sier Sivertsen.

Etter at saken ble omtalt i Bladet Vesterålen, har ekteparet fått flere kommentarer fra butikkens kunder, forteller Sivertsen.

– Det har vært veldig mye kommentarer på nett og mye folk som har vært innom og sagt at det ikke går an og at det må være en spøk.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger