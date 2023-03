SMÅGODT: I disse beholderne, vanligivs fylt med smågodt, spyttet en kvinne i 30-årene i, natt til onsdag.

Kvinne gikk amok og spyttet i smågodtet: − Måtte kaste alt sammen

En kvinne gikk av hengslene på en bensinstasjon i Førde natt til onsdag. Nå må de kaste 60 kilo smågodt.

– Det var en dame som kom inn i butikken, satte seg ned en liten stund. Så finner hun noen flasker med dressing og sprayer litt rundt om i butikken, forteller butikksjef ved Best bensinstasjon i Førde, Bjørnar Skildheim, til VG.

Natt til mandag meldte Vest politidistrikt på Twitter om en kvinne i 30-årene som gikk amok inne på bensinstasjonen.

Det var avisa Firda som omtale saken først. Også Dagbladet og TV 2 har omtalt saken.

Skildheim forteller at kvinnen etter å ha sprutet dressing begynte å bli litt utagerende mot de ansatte, uten å være fysisk. Deretter skal hun ha kastet varer rundt i butikken, før hendelsen tok en ny vending.

– Hun avsluttet med å gå bort til smågodtdisken vi har og spyttet ned i absolutt i alle beholderne Det endte med at vi måtte kaste alt sammen, forteller Skildheim.

I alt ble det kastet 60 kilo smågodt, til en sum butikksjefen estimerer å være på 13 500 kr.

KASTEST: I alt må bensinstasjonen i Førde kaste 60 kilo smågodt.

Skildheim forteller at det hele endte på best mulig vis ettersom kvinnen ikke var for utagerende mot de ansatte, og sier dette om hendelsen:

– Det er ikke noe særlig, heldigvis var denne kvinne utagerende mot ting. Hun var lite utagerende mot ansatte, det er det jeg frykter mest skal skje.

Ifølge operasjonslederen ble kvinnen brakt inn av politiet i natt og vil nå bli anmeldt for skadeverk, skriver TV 2.

– Vi vet ikke årsaken til hendelsen, men damen var ikke fra Førde og virket frustrert over å befinne seg i Førde midt på natten, uten mulighet til å komme seg hjem, sier operasjonsleder Dag Erik Johannesen til kanalen.

