IKKE EN RØDTOPP: – Jeg er ikke rødhåret, egentlig, sier Cynthia Nixon.

«Miranda» er i Tromsø: − Dere er direkte her, går rett på

Cynthia Nixon og kona Christine giftet seg i New York for 11 år siden. Da de endelig fikk tid til en bryllupsreise, la de turen til Tromsø.

Hvis man ikke har visst bedre, kunne man trodd at hun var en hvilken som helst amerikaner på friskus-ferie i Tromsø.

Med Fjällräven-bukse, høyhalset genser og litt småbustete hår, er det ikke mye som skriker superstjerne.

Men det er nettopp dét Cynthia Nixon, aller best kjent som den rødhårede hissigproppen Miranda i kultserien «Sex and the City», er.

– Vi er her på en veldig forsinket bryllupsreise. Vi giftet oss for 11 år siden, men med tre barn hjemme har vi ikke kunnet ta oss en sånn her opplevelsesreise, langt vekk hjemmefra. Så nå gjør vi det endelig, sier Cynthia Nixon (57).

Har levd et småbarnsliv i to tiår

iTromsø møter Nixon og kona Christine Marinoni på mat- og vinbaren Helmersen i Storgata i Tromsø.

De kunne vært avvisende, kunne sagt at de ikke ønsket å la seg intervjue, men de flytter jakken og handleposen, gjør plass, smiler og forsikrer en «starstruck» «starstruck»Å bli opprømt i møte med en kjent person. journalist om at det ikke gjør noe som helst at maten på bordet foran dem må vente.

– Vi har vært sammen i 20 år og mer eller mindre konstant levd et småbarnsliv. Men da minstemann dro på leirskole og skulle være borte en hel måned, grep vi sjansen og rømte fra varmen. Trodde vi. Men det er ikke så kaldt her som vi forventet.

Sammen har de tre barn på 12, 21 og 27 år.

– Hvordan møttes dere?

– Det var rett etter at vi var ferdige med innspillingen av «Sex and the City», sier Cynthia.

– Jeg hadde ikke sett serien, men rett etter at jeg traff henne dro jeg hjem og så alt, sier Christine og ler.

– Folkene og maten er topp

De kom til Tromsø fredag etter å ha vært en uke på Island og Grønland. Sent lørdag kveld tøffer de videre sørover ned norskekysten med kystruteskipet «Havila Capella».

– Jeg syns Tromsø er en skikkelig vakker by. Vi har kost oss veldig her. Både folkene og maten er helt topp. Dere er direkte her, går rett på. Det liker jeg. Det minner meg veldig om New York. Folk blander iblant sammen direkthet med frekkhet, og tror at vi newyorkere er frekke, men vi er bare direkte. Vi har ikke tid til noe annet, sier Nixon.

– Jeg kan skjønne det med folkene, vi er ganske bra her i nord. Men maten?

– Ja, brødet her er helt utrolig godt. Og i går åt vi østers og drakk martini på Fiskekompaniet. Det var også en nydelig opplevelse.

– Hvorfor valgte dere å legge ferien hit?

– For noen år siden var vi på filmfestivalen i Berlin og dro innom København på besøk hos noen venner. Og så likte jeg følelsen her nord og ønsket å dra tilbake, sier Cynthia.

– Jeg tror ikke de syns København er nord, skyter Christine inn og ler.

– Nei, Nord-Europa da. Men vi har hatt det veldig fint til nå. Vi har spist østers, vært på kunstmuseet like borti her, og så tenkte vi kanskje ta en tur til Tromsøbadet etterpå hvis vi rekker det. Og så har jeg kjøpt meg en ny kjole fordi jeg glemte at jeg skulle på restaurant og sånt da jeg pakket. Jeg har bare med meg turklær, sier Cynthia.

– For det meste bare hyggelig

Skuespilleren – som i tillegg er aktivist og teaterregissør – er for tiden å se i serien «And just like that ...», en gjenopplivning og en oppfølger til «Sex and the City» som ble hennes store gjennombrudd.

– I denne sesongen har jeg fått være regissør også, og det er noe jeg liker skikkelig godt. Jeg er absolutt glad for at jeg var med i «Sex and the City», og er takknemlig for mulighetene det har gitt meg.

– Syns du det er plagsomt å være kjent?

– Jeg er ikke så plaget av å bli stoppet på gaten, det er for det meste bare hyggelig. Særlig når man er på andre siden av kloden.

– Beklager nok en gang for at jeg forstyrret dere når dere skulle spise.

– Det gjør absolutt ikke noen ting. Jeg har faktisk aldri blitt intervjuet av en lokalavis på reise før, så det var bare hyggelig, sier Cynthia, og det ser faktisk ut som hun mener det.