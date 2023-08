REDNINGSDYKKERE: Det var redningsdykkere som til slutt fant far og sønn på åtte meters dyp.

Prøvde å redde mann (42) og gutt (5) fra å drukne: − Følte meg helt hjelpeløs

Ekteparet Laila (54) og Peter Quint (59) var de første som oppdaget at familien hadde vansker med å få sønnen sin opp på land.

Ekteparet Quint bor på andre siden av elven og var de første på åstedet. De kontaktet nødhjelp og forsøkte å hjelpe i søket.

Det har vært en vanskelig sommer for den lille sørlandskommunen Lyngdal, med to drukningsulykker og en flystyrt. Vis mer

– Jeg tenker jo på ting jeg kunne gjort annerledes, sier Peter Quint.

Det var avisen Fædrelandsvennen som snakket med Quint først.

Peter og kona Laila Quint bor på andre sida av elven Lygna, der det mandag skjedde en drukningsulykke på den populære badeplassen Presthølen.

En far omkom under redningsaksjonen, mens sønnen døde på sykehuset noen dager senere. Familien var av syrisk opprinnelse, men bosatt i Lyngdal, opplyste Lyngdal kommune i en pressemelding tidligere denne uken.

ULYKKESSTEDET: Utsikten fra ekteparets hus og over til badeplassen.

– Det var egentlig helt tilfeldig jeg fikk det med meg, sier Laila Quint, som så ut av vinduet, og observerte en mor og sønn som kavet i vannoverflaten.

– Plutselig ser jeg at faren sprang med alle klærne og hev seg ut i vannet. Da skjønte jeg raskt noe var galt.

Laila så at moren klarte å svømme inn til land, mens faren prøvde å redde sønnen som hadde forsvunnet under vann.

– Hun sto på stranden med begge armene i været og ropte om hjelp. Hun var helt fortvilet! Jeg tror hun så meg, og jeg signaliserte tilbake at jeg hadde sett henne.

GIKK RASKT: Far og sønn ble funnet på av redningsdykkere etter 43 minutter.

– I sjokk

Peter Quint forteller at han reagerte raskt, og sprang ut for å hjelpe til. Sønnen til Peter og Laila ringte 113.

Laila fikk tak i flere naboer, før hun gikk tilbake til verandaen og signaliserte til mannen sin ute i vannet hvor hun så bobler i vannoverflaten.

Peter forteller at det var nesten umulig å se noe mens man svømte:

– Dessuten var det så dypt, og vannet så mørkt. Jeg klarte ikke å se noe. Jeg var jo også litt i sjokk, så jeg prøvde så godt jeg kunne, sier han.

MANGE DELTOK: Mange naboer deltok i startfasen av redningsaksjonen.

Hjelpeløs

Den nærmeste politipatruljen var tilfeldigvis kun noen få minutter unna, og deltok raskt i søket. Nå hadde også flere naboer ankommet ulykkesstedet.

– Etter en halvtime var flere ambulanser, politi, helikopter og redningsdykkere på stedet. Det gikk ganske raskt, sier Laila.

Far og sønn ble funnet etter 43 minutter.

Laila forteller at hun aldri har følt seg så hjelpeløs:

– Man ser at uansett hva man gjør, så klarer man det ikke. Vi vet jo at de ligger på bunn, men hva skal vi gjøre? Hvordan skal vi finne de? Det var helt forferdelig!

Brådypt

Ekteparet forteller at badeplassen nedenfor huset har økt i popularitet de siste årene. Tidligere var det mest lokale som besøkte stranden, men nå kommer også mennesker utenbys fra.

– Vannet blir brådypt kun noen meter ut fra stranden. Noen strender kan man gå ut 100 meter, men ikke her. Her blir det plutselig 8 meter dypt kun tre meter ut, forteller Peter, og legger til:

– Det burde jo ha vært skiltet her, med et lite kart som beskriver hvor dypt det blir. Det er ikke alle som vet om dette, sier han.

I ettertid har han tenkt mye over hva han kunne ha gjort annerledes.

– Jeg har tidligere vært sportsdykker. Hadde jeg hatt dykkeutstyr som jeg vet jeg har hatt tidligere, kunne jeg kanskje ha kommet meg til bunn og reddet dem. Det hele er jo veldig trist, sier han.

Fungerende ordfører i Lyngdal, Jon-Are Åmland (KrF), skryter av beboere i området og vitner som handlet raskt.

– Jeg er utrolig imponert og må rekke en stor takk til de som var kjappe med å sette i gang søk. Det er utrolig viktig at det blir gjort i en sånn fase. De har gjort en fantastisk innsats og det står det respekt av, sier Åmland til Fædrelandsvennen.

Varaordfører sier til lokalavisen at de har vurdert at badeplassen er trygg og at de holder den åpen som normalt.

– Til nå har vi hatt fokus på å støtte og hjelpe de pårørende. Så får en se etter hvert om det er grunnlag for å gjøre noe tiltak, sier han.

FLERE ULYKKER: Et mikrofly styrtet i terrenget i Lyngdal tidligere i sommer.

Flere ulykker på kort tid

Det har vært en tung sommer for Lyngdal. Den lille sørlandskommunen har vært rammet av to drukningsulykker og en flystyrt.

– Lyngdal er ikke så store plassen. Det er mange som blir berørt av slike hendelser, sier Åmland til VG.

Kommunen vest for Lindesnes har i overkant av 10.000 innbyggere.

– Det har vært en tung tid for veldig mange. Særlig den siste hendelsen har gjort sterkt inntrykk, sier Åmland om drukningsulykken hvor far og sønn omkom.

Info Ulykkessommeren i Listerområdet 31. juli: En femåring blir borte ved badeplassen i Lygna i Lyngdal. Faren kaster seg uti for å redde ham. Tre kvarter senere blir begge funnet på åtte meters dyp. 26. juli: Et sportsfly styrter i Dalekniben i Lyngdal. De to ombord varsler nødetatene. Den lille dobbeltdekkeren har de stjålet på Lista flyplass. De har aldri fløyet før. 24. juli: Fire krabbefiskere kolliderer i nattemørket med et sjømerke utenfor Korshavn i Lyngdal. Stian Alexander Stene Slotte (37) omkommer i ulykken. Mannen i 30-årene som førte båten, er siktet for uaktsomt drap. Også nabokommunen Farsund har vært rammet av tragedier i sommer: 27. juni: Politiet får melding om at en kiter i åpent farvann sliter med å komme seg til land i Farsund. Mannen i 50-årene blir erklært død på vei til sykehuset. 7. juni: En jente blir funnet livløs på bakken i den kommunale barnehagen i Farsund. Politiet understreker at ingenting tyder på at noen har vært uaktsomme. Vis mer