NY KAMP?: Fosen-demonstrasjonene preget nyhetsbilde i vår og på forsommeren. Det endte med at regjeringen beklaget brudd på menneskerettighetene.

Melkøya: Ap-topp advarer eget parti

Fosen-aksjonister regjerte i gatene i Oslo i vår. Parlamentarisk leder for Arbeiderpartiets sametingsgruppe, Ronny Wilhelmsen, sier at det kan bli nytt opprør – mot regjeringens planer for å elektrifisere Melkøya.

Regjeringens beslutning om å elektrifisere elektrifisereElektrifiseringen av Melkøya innebærer at gasskraftverket på anlegget, som produserer energien som brukes til å drifte produksjonen, skiftes ut med ren strøm levert fra det norske kraftnettet, slik at klimautslippene fra anlegget reduseres. Equinors anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest har vakt sterke reaksjoner i nord, og i kveld kan det ende med utmeldelse fra Sp.

Wilhelmsen sier at regjeringens beslutning kan utløse like sterke demonstrasjoner som under Fosen-aksjonene i vår, som endte med at regjeringen måtte beklage brudd på menneskerettighetene knyttet til reindrift.

– Man kan ikke se bort fra at det kan utløse like sterkt engasjement som under aksjonene i vår. Vi får se hvordan ting utvikler seg. Primæringene generelt og reindriften spesielt er veldig viktig for det samiske samfunnet, sier den samiske Ap-toppen til VG, etter at regjeringen tirsdag offentliggjorde at de vil hente ren strøm fra land for til produksjonen på Melkøya.

PROFIL I KAMP: Den svenske miljøvernaktivisten Greta Thunberg kom til Norge for å delta under Fosen-demonstrasjonene i regjeringskvartalet i vår.

Han sier at plassering av vindturbiner på land dessverre må bli en konsekvens av regjeringens vedtak.

– Slik jeg leser planene, vil det ikke være mulig å realisere elektrifisering så raskt som regjeringen legger opp til, ved bare å hente strøm fra havvind: Det vil være behov for ny stor utbygging av vindkraft på land, sier han og viser til at et enstemmig Sameting har gått imot vindkraft på land.

– Ny utbygging av vindkraft på land vil beslaglegge så store ressursområder for den samiske befolkningen, som vi er sterkt kritisk til.

– Absolutt krav

Equinor har reservert 400 megawatt for å sikre seg nok kraft og kapasitet til elektrifiseringen.

Det betyr at denne kraften er låst i seks år fremover, skriver E24.

Flere har tatt til orde for at det er strøm som Nord-Norge må få tilgang til de neste årene, frem til forsvarlig elektrifisering er på plass en gang på 2030-tallet.

– Det er ikke fremsatt noe absolutt krav om at det bør skje. Men det gjør jeg: Det bør være et absolutt krav om at den strømmen skal være tilgjengelig, sier Wilhelmsen.

AP-MANN: Ronny Wilhelmsen frykter at elektrifisering kan gi negative utslag på oppslutning om partiet hans i nord.

Han savner også en teknologi i planene.

– De har ikke gjort god nok jobb med å vurdere karbonfangst og -lagring (CCS). Det er jeg veldig skuffet over. CCS på Melkøya kunne gitt Nord-Norge en unik mulighet til å ta del av teknologiutviklingen for å få til det grønne skiftet.

– Hva tror du om oppslutningen om ditt Ap og Sp i nord inn mot valget om vel en måned?

– Det vil jeg ikke si for mye om, men dette vil påvirke valgresultatet negativt.

Han sier det vil kunne hjelpe noe hvis reserven på 400 megawatt blir tilgjengelig for andre prosjekter og forbrukerne i nord.

– Det må også komme en bredere utviklingspakke i nord.

IKKE BARE SVART: Wilhelmsen sier det også er positive signaler i regjeringens vedtak.

– Positivt

Wilhelmsen ser også positive sider ved planen og positive signaler fra regjeringen.

– Det er positivt at man får raskere nettutbygging og forsyningssikkerhet. Og så er regjeringen overtydelig på at de samiske interessene skal ivaretas gjennom avbøtende tiltak, at konsultasjoner skal foretas og at menneskerettighetene ikke skal brytes. Det er bra, men det gjenstår å se.

– Katastrofalt

Sametingspresident Silje Karine Muotka i Norske Samers Riksforbund (NSR) reagerer sterkt på regjeringens beslutning om elektrifisering av Melkøya fra 2030.

STERKT KRITISK: Sametingspresidenten avbildet på Stortingets talerstol i juni.



– Elektrifisering av Melkøya er en katastrofalt dårlig vurdering av

regjeringen. Rett og slett en feil beslutning. Den setter til side alle løfter om

hensyn til samiske rettighetshavere, sier Muotka til Altaposten.

Hun sier det er en sjokkerende start på forsoningsprosessen etter Fosen-saken.

– Dette godtar vi ikke.

