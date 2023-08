FRYKTER VANNET: Kommunen har også kritisk infrastruktur i forhold til IT-systemer og er redde for å få inn vann i kjelleren.

Valdres: − Du tror det nesten ikke

NORD-AURDAL (VG) Over 300 evakuerte er sendt til et hotell på Fagernes. Nå jobber kommunen på spreng for at vannet ikke skal trenge inn her også.

Onsdag ettermiddag bygges en voll med over 400 sandsekker.

Om det er nok til å stoppe vannet gjenstår å se. I verste fall må allerede evakuerte innbyggere evakuere nok en gang.

– Vi har indikasjoner på at Strandefjorden vil stige inn til 2,5 meter over høyeste regulerte vannstand. Skjer det vil vannet stå en halvmeter over gulvet inne på rådhuset og også på Scandic hotell der vi har samlet alle evakuerte, sier ordfører Knut Arne Fjelltun til VG mens han peker bortover.

LEGGER SANDSEKK PÅ SANDSEKK: Ordfører Knut Arne Fjelltun (Sp) til høyre i bilde.

Kommunen skriver på sine nettsider at de understreker oppfordringen om å fjerne eiendeler og gjøre det man kan for å minske skadeomfanget.

Aurdal er hardt rammet av «Hans». Flere ras har tvunget folk til å flykte husene sine.

– Vi er veldig bekymret. Hele situasjonen er litt uvirkelig egentlig, sier ordfører Fjelltun.

BYGGER VOLL: Heimevernet og frivillige bærer sandsekker. FRYKTER VANNET: Kommunen har også kritisk infrastruktur i forhold til IT-systemer og er redde for å få inn vann i kjelleren.

Da VG står utenfor kommunehuset rundt klokken 15 er byggeprosessen nær veis ende.

– Den blir ikke høyere enn det her, sier Jostein Grane.

Han er fra Heimevernet og forteller at han aldri har vært med på liknende.

– Alle vil jo redde bygningene her. Hotellet er jo allerede fullt av evakuerte folk, og det er klart at det er veldig kjedelig om de må evakuere herifra også, sier han til VG mens han legger ned de siste sandsekkene.

Han forteller at kommunen kjemper en kamp mot klokken. De har jobbet med å bygge opp muren av sandsekker siden klokken 8 onsdag morgen.

Ordføreren berømmer innsatsen til både frivillige og Heimevernet som også bistår.

– Det er imponerende hvor fort dette har kommet opp, sier han.

Ordfører Fjelltun forteller at han allerede har begynt å tenke på tiden etter ekstremværet.

– Det er jo et enormt arbeid som ligger foran oss med tanke på å få bygget opp alt sammen.

– Hvordan er det som ordfører å se «Hans» herje på denne måten?

– Du tror det nesten ikke når du ser bildene fra rasområdene og de store ødeleggelsene. Det er klart det er helt spesielt, sier Fjelltun.

Han forteller at det fremdeles er usikkert når evakuerte fra kommunen vil kunne returnere til hjemmene sine.

– Som du ser regner det fortsatt slik at det er nok lite sannsynlig å få alle hjem i kveld, sier han.

Fjelltun forteller at de evakuerte får mat og drikke, samt en seng å sove på. Kommunen har også helsepersonell på stedet som ivaretar alle evakuerte.