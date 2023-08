VIL STYRE: Venstre-topp Per-Arne Larsen sier det er viktig for partiet å være med å styre byen i posisjon.

Venstre kan knuse Ernas bergensdrøm - men åpner for sidebytte

BERGEN (VG) Venstre i Bergen går til valg på fortsatt Ap-samarbeid, selv om det ligger an til borgerlig flertall. Men toppkandidaten åpner for å bytte partner.

– Det er jo ikke mitt mål å knuse noens drømmer – men det er klart at vi ser at vi har en viktig posisjon, og fortsatt kan få en veldig viktig posisjon. Vi håper vi havner på vippen, det er jo det som vi gi våre velgere best utbytte, sier Per-Arne Larsen, førstekandidat for Venstre og byråd for finans og næring.

Valget i Bergen ligger an til å bli en thriller: På VGs siste måling mangler Høyre, KrF og Frp bare ett mandat for å få flertall i Erna Solbergs hjemby. Det kunne de fått med Venstre.

Men foreløpig har deres frieri blitt besvart med et nei: Venstre har gått til valg på å fortsette dagens byrådssamarbeid med Arbeiderpartiet.

Trives best med Ap

– Hvorfor tenker dere at dere i utgangspunktet får mest gjennomslag med Ap, og ikke Høyre?

– Vi sitter i et samarbeid med Ap som fungerer veldig bra, og vi opplever at vi får ekstremt mye gjennomslag både internt i byrådet og i bystyret. Sånn har det vært i ganske stor grad i åtte år.

Byrådet i Bergen består i dag av bare Ap og Venstre, som har styrt på et historisk svakt mandat etter at de dannet et nytt byråd uten MDG i november 2022.

Det har fungert strålende for Venstre, ifølge Larsen.

– Det er sjeldent at vi har fått gjennomslag for så mange saker som i det siste. Det viser at det går veldig godt an å styre med et lite mindretall, men det avhenger jo av at vi kan bevege oss både til høyre og venstre i bystyret, sier han.

FORHANDLINGSKLAR: Per-Arne Larsens førstevalg er Ap, men han kan også snakke med Høyre.

Men det er ikke gitt at det kan fortsette: Ap har slit på målingene, og hadde valgresultatet blitt som på VGs siste måling ville de vært avhengige av hele venstresiden og Industri- og næringspartiet (INP).

Da er Venstre også åpne for å bytte partner:

– Vår tilnærming i Bergen er at vi vil være med på å styre. Så det er klart at hvis grunnlaget for det vi har nå faller vekk, så kommer vi til å forsøke å bli med i noe nytt og forhandle om det.

Vil presse på byutvikling

I så fall vil Venstre-toppen selge seg dyrt - men han sier han ikke har noen konkret kravliste.

– Vi ønsker ikke å ha noe ultimatum. Men jeg håper vi er gjenkjennelige på de viktigste sakene vi fremmer: Vi skal bygge bybanen, kutte utslipp, fortsette å legge til rette for næringsliv, og fortsette å skape den motivasjonen og friheten i skolen som vi tror trengs, sier han.

Når det gjelder Høyre sier han ambisjonsnivået på klimakrav i nye bygg, og hvor man skal tillate at det bygges i byen, har vært konfliktlinjer i bystyret.

– Treffer vi Høyre i forhandlinger er det nok det at vi fortsatt skal ha eierskap og kontroll på byutviklingen som jeg tror blir der det er mest diskusjon.

BYUTVIKLING: En av tingene Venstre har vært opptatte av er at man spare naturområdene, og bygge der det er oppsatt byggeland.

Når det gjelder Ap, sier han :

– Vi har stort sett fått det som vi vil - det er ikke mye vi ser tilbake på og opplever at vi har av ugjorte ting. Når det gjelder klima, miljø og natur har vi jobbet sammen med dem og fått til veldig mye god politikk.

Han legger til:

– Det kan jo høres cocky ut, men poenget er at når det kommer til de konkrete sakene og det man har et økonomisk handlingsrom til å få noe til på, opplever vi at vi er stolte av fornøyde med det vi har fått til. Men ambisjonene stopper jo aldri, og de har sine prioriteringer.

Han tror det vanskeligste med et samarbeid mot venstre vil bli å unngå økt pengebruk.

– Vi har en venstreside som har brukt tid på å si at vi skulle ha brukt mer penger. Men vi må budsjettere med overskudd så vi kan finansiere byggene våre. Hvis vi kommer i en situasjon hvor vi blir avhengige av venstresiden på budsjettene våre, bli det vanskelig.