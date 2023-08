HAR BLITT SUNNMØRING: Suel Hussein Kassembo har bodd på Søre Sunnmøre i snart 20 år. Ifølge advokaten hans kom han til Norge som 16-åring.

Kjemper for at Suel får bli i Norge

Suel Hussein Kassembo (35) har bodd i Norge i 19 år. Nå kjemper advokatene hans og lokalbefolkningen i Herøy for at han skal få bli.

– Dette er helt krise. Han er verdens mest fantastiske menneske, sier kollega og venn Cecil Nerbø.

Hun kjemper nå sammen med store deler av Herøy kommune for at Kassembo får bli i Norge.

Kassembo ble pågrepet mandag morgen og fraktet til politiets utlendingsinternat i Trandum. Her ble han forberedt for uttransportering etter å ha bodd i Norge i 19 år.

Tirsdag kveld fikk Kassembo imidlertid nytt håp. Oslo tingrett bestemte at han får bli i Norge i påvente av en ny behandling av saken.

– Dette er veldig viktig for meg. Jeg har jobbet så mange år for å vise hvem jeg er, sier han til VG.

Det betyr at tingretten forbyr UNE å iverksette vedtaket om utsendelse før en rettskraftig dom eventuelt opprettholder vedtaket.

Advokat Trygve Tveter og advokatfullmektig Malene Valkvæ Jenssen har lenge jobbet med med saken til Kassembo.

– Utlendingsmyndighetene har ikke har trodd på at Kassembo er født i 1988, var 16 år da han kom til Norge og at han er fra Burundi. Da han mange år senere fikk dokumentasjon på at hans opplysninger var riktige, så ble dette brukt for å sende ham ut av Norge. Han flyktet fra Burundi på grunn av at familien var politisk aktive i det politiske partiet FRODEBU FRODEBUThe Front for Democracy in Burundi, sier Jenssen om saken.

Utlendingsnemnda (UNE) sier i det siste vedtaket at Kassembo ikke har rett til beskyttelse og oppholdstillatelse i Norge da det ikke er tilstrekkelig sannsynlig at han vil bli utsatt for forfølgelse i Burundi.

De sier det ikke var opplysninger i saken om at angrepet på familien til Kassembo kom som følge av medlemskap i FRODEBU.

– Det er en skandale. I møte med norske myndigheter har han ikke blitt trodd på at hans asylhistorie var sann. I 2007 var han ikke lenger mindreårig, og da kom endelig avslag på asylsøknaden. Det er helt utrolig at man har gjort dette mot noen som har vært igjennom så mye, sier Jenssen.

Info Ifølge Jenssen er dette innholdet i saken: Suel Hussein Kassembo (født i 1988) kom til Norge som 16-åring i 2004.

Han flyktet fra Burundi etter at familien ble drept. De ble drept fordi de var politisk aktive i det politiske partiet FRODEBU. FRODEBU. The Front for Democracy in Burundi

Kassembo fikk avslag på asylsøknaden i 2005. Dette ble påklaget, og et endelig avslag kom i 2007.

Bakgrunnen for at han ikke fikk innvilget asyl var at det forelå tvil om hans identitet og nasjonalitet. Utlendingsmyndighetene mente han var minst 19 år og tvilte på at han var fra Burundi.

Kassembo blir «ureturnerbar» og har nå bodd på Søre Sunnmøre i snart 20 år.

2023 fikk han dokumentasjon fra Burundis ambassade i Berlin om at han er fra Burundi og at han er født i 1988.

Fredag 4. august kom det et vedtak fra Utlendingsnemnda om at Kassembo skal tilbake til Burundi. Vis mer

MØTE: Tirsdag ettermiddag hadde flere i Herøy kommune samlet seg i kommunestyresalen for å vise sin støtte til Kassembo.

– Folk er i sjokk

Jenssen beskriver Kassembo som godt likt i lokalsamfunnet. Det bekrefter flere av hans kolleger i Herøy.

– Han har gjort ufattelig mye bra i lokalmiljøet. Han har arbeidet frivillig både på gamlehjem og på Runde miljøsenter. Det er veldig mange folk som liker ham veldig godt. Folk er i sjokk over det som nå skjer, sier kollega på miljøsenteret Øyvind Rødset.

Kassembo sier han er glad for støtten.

– Jeg er veldig takknemlig for alle om står bak meg og hjelper meg, sier han.

Ikke tilstrekkelig sannsynlig

I vedtaket fra UNE fredag 4. august står det at Kassembo ikke har rett til beskyttelse og at han ikke får oppholdstillatelse på humanitært grunnlag.

De begrunner dette med at de er enige med UDI sin vurdering fra 2005 om at det ikke er tilstrekkelig sannsynlig at han ved retur til hjemlandet vil bli utsatt for forfølgelse.

«UNE viser til at klageren ikke selv hadde vært politisk aktiv i FRODEBU. Det er heller ingen opplysninger i saken for øvrig som tilsier at klageren, på det tidspunktet UNE behandlet klagesaken i 2007, på individuelt grunnlag og ved en retur til Burundi, risikerte forfølgelse fordi hans far hadde vært medlem av FRODEBU», står det i vedtaket.

– Det er et krigsherjet land hvor det i lang tid var en borgerkrig. Jeg er veldig redd for å bli sendt dit, sier Kassembo på spørsmål om hvorfor han frykter for livet sitt hvis han blir sendt til Burundi.

– Ikke hatt oppholdstillatelse

– Det forelå i 2007 ingen sterke menneskelige hensyn som gjorde at han fikk opphold på humanitært grunnlag, og det gjør det fremdeles ikke. Den generelle sikkerhetssituasjonen på klagerens hjemsted er heller ikke av en slik karakter at den i seg selv tilsier at vilkårene for rett til beskyttelse er oppfylt, sier fungerende enhetsleder i UNE, Ina Fosse.

– Han har ikke hatt en oppholdstillatelse, og har hele tiden hatt en plikt til å reise ut av Norge. Han har oppholdt seg ulovlig i 16 år, og har ikke hatt noen berettiget forventning om å kunne oppholde seg og arbeide i Norge. Langvarig ulovlig opphold er ansett som et grovt brudd på utlendingsloven, sier hun.

Hun sier vedtakene i saken er i tråd med gjeldende norske regler og menneskerettslige forpliktelser.

– Reglene skal sikre at de som har behov for beskyttelse i Norge får det, sier hun.

