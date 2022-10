Gro Holm stoppet på direkten i Moskva: − Nå blir jeg stoppet av politiet

NRKs Russland-korrespondent ble avbrutt midt i Dagsrevyens direktesendte innslag fra Moskva lørdag kveld. – Nå blir jeg stoppet av politiet her, sa reporteren.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

NRKs Russland-korrespondent ble avbrutt midt i Dagsrevyens direktesendte innslag fra Moskva lørdag kveld. Det var under et nyhetsinnslag om eksplosjonen ved broen fra Russland til Krim, at Holm ble avbrutt.

AVBRUTT: Gro Holm rapporterte live for Dagsrevyen.

Redaksjonsleder i NRK Utenriks, Sofie Gran Aspunvik, sier til VG at hun har snakket med Holm etter hendelsen.

– Gro fikk beskjed under innslaget, av vakter ved kjøpesenteret, om at det ikke var lov å filme der. Da pakket hun sammen utstyret, satte seg i en taxi og kjørte videre. Hun tar det med stor ro. Det var helt udramatisk.

– Slike ting skjer heldigvis ikke så ofte, men det er alltid et element av uforutsigbarhet under direkterapportering.

Eksplosjonen ved Krim-broen har dominert nyhetsbildet verden over etter at de første meldingene kom tidlig lørdag morgen. Broen, som er skal være et av Putins prestisjeprosjekter, blir beskrevet som delvis kollapset etter det som skal ha vært en komplisert ukrainsk sabotasjeaksjon dypt inne på russiskkontrollert område.

Gro Holm ankom nylig Russland, som NRKs korrespondent i Moskva etter å ha opplevd visum og logistikkproblemer.

Etter at Russland invaderte Ukraina i slutten av februar, vedtok staten nye, strenge medielover.

– Det er stor usikkerhet knyttet til hvordan Russland vil praktisere den overfor utenlandske journalister som bare publiserer i utlandet, har Holm uttalt til NTB.