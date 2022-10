VIL ENDRE: SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes vil ha justeringer i strømstøtten.

Starter strømstøtte-forhandlinger: Dette er SVs krav

Denne uken skal SV forhandle med regjeringen om å endre din og min strømstøtte. Partiet vil at det skal bli mer lønnsomt å spare strøm enn det er i dag.

– Vi går inn i disse forhandlingene med et klart mål om å sikre vanlige folks inntekter bedre, spesielt de som sliter mest med høye strømpriser, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til VG.

SV har i lang tid presset regjeringen på å gjøre strømstøtten mer omfordelende. De har kommet med en alternativ modell som er todelt, der alle skal få dekket mer av basisforbruket, mens man får mindre igjen for forbruket over det.

Forrige uke spikret de en avtale med regjeringen som sier at de skal forhandle om endringer i dagens strømstøtteordning for husholdningene «med sikte på å bidra til energisparing og styrket sosial profil».

«Eventuelle endringer» skal tre i kraft så snart som mulig, heter det i avtalen.

Ettersom regjeringen ikke har flertall alene vil skal de nå forsøke komme til enighet med SV. Forhandlingene begynner tirsdag og det er tatt høyde for at partiene trenger hele denne uken på å bli ferdige.

Vil ha justeringer

VG har tidligere omtalt SSB-tall som viser at det er en klar sammenheng mellom inntekt og strømforbruk: De fleste som har lite bruker mindre, mens de som tjener mer bruker mer.

Samtidig er det noen med lav inntekt i store hus som bruker mye strøm.

– Generelt vil man få en mye mer omfordelende modell med en totrinnsløsning, sier Fylkesnes.

SVs mål er altså en modell som relativt sett gir mindre i støtte til de som bruker mest, som ofte er de som har best råd fra før. Et annet viktig mål for dem er at strømstøtten skal bidra til energisparing.

VGs egne utregninger har vist at de som tjener mye kan stikke av med over dobbelt så mange støttekroner som de som tjener lite med regjeringens strømstøtte, fordi de bruker mer strøm.

Samtidig viste VGs utregninger av SVs modell at de den gir mer støtte til alle, også de rike, selv om den dekker en større andel av regningen til de med minst. Det er fordi mange havner innenfor det øvre taket de har foreslått, selv om det er lavere enn regjeringens.

SNAKKE SAMMEN: SV skal snakke med regjeringen. Her snakker Fylkesnes med næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Studenter og bostøtte

I tillegg skal SV denne uken forhandle med regjeringen om regjeringens forslag til strømstøtte for bedriftene, og om mer langsiktige grep i strømmarkedet.

– Vi ønsker å få bostøtte og studenter inn. Vi har også en del klare tanker om hva man bør sette i gang av de langsiktige grepene i strømmarkedet – ting som ligger inne i dok 8-forslaget vårt fra 19. september, sier Fylkesnes.

Han viser til en gjennomgang SSB gjorde av strømstøtten i september.

– Den viste også at bostøtte har mye å si for omfordeling. Den har ikke regjeringen rørt siden sist.

Regjeringen har tidligere forsvart dagens strømstøttemodell. Finansminister Vedum har sagt til VG at de mener det er riktig at denne typen sikringsordninger treffer alle som bor i Norge uavhengig av inntekt.

Når det gjelder statsbudsjettet har SV sendt inn en rekke spørsmål til regjeringen, og jobber med sitt alternative budsjett. Det er november som blir forhandlingsmåneden for statsbudsjettet regjeringen nettopp har lagt frem.

SKAL SE PÅ DET: Sps Geir Pollestad sier de vil høre på SVs innspill.

Sp: Omfordeler med skatt

Senterpartiets Geir Pollestad, som sitter i finanskomiteen, sier de skal ha dialog med SV om strømstøtten.

– Den ble til på veldig rask tid og har fungert i det store og det hele, selv om det er noen ulemper blant annet med at noen kan få positiv utbetaling. Men når vi har sagt oss villige til å diskutere med SV er det fordi vi er interesserte i å gå inn i det som er deres innspill, så vil ikke jeg forskuttere noe på hva som blir utfallet av den prosessen.

– Bør strømstøtten være omfordelende?

– Jeg tror utgangspunktet må være at strømstøtten er et redskap for å hjelpe folk med høye strømutgifter. Det er skattesystemet som er rigget for å drive omfordeling, og det mener jeg jo at regjeringen i stort monn denne uken har vist at en er villige til å gjøre.

Pollestad sier det også er spørsmål om man klarer å treffe de man vil med SVs modell – eller om man vil tjene folk i leiligheter i byen og straffe de i gamle hus på landet.

– Satt på spissen er det ikke gitt at de som bor på Aker brygge i plusshus er de som har de største sosiale utfordringene. Det er sånne ting som vi må drøfte.