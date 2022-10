Frp foreslår å leie tilbake «skandalehelikoptrene» NH90 for å opprettholde den maritime helikopterberedskapen.

I 2001 vedtok Forsvarsdepartementet at det skulle kjøpes 14 NH90-helikoptre fra konsortiet Nato Helicopter Industries (NHI). Helikoptrene skulle brukes av Kystvakten og til de norske fregattene i Nansen-klassen.

Antall flytimer har vært vesentlig lavere enn forutsatt på grunn av et uforutsett stort behov for vedlikehold. Forsvaret har påpekt at Kystvaktens operative evne er svekket som følge av dette.