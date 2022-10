STATENS PENGEMANN: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) fyller opp statens pengekister med økte skatter neste år. Men de med minst fra før, får skatteletter.

Statsbudsjettet 2023: Slik blir skatten din neste år

Vel 3 millioner nordmenn får lavere skatt, mens 1,5 millioner får høyere skatt. Her er oversikten over hva du må skatte neste år.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I statsbudsjettet for 2023 foreslår regjeringen flere skatteendringer. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) forsikret at de som tjener under 750.000 kroner i året skal få mindre i skatt.

Info Slik vil regjeringen endre skattene Formuesskatten øker med 2,4 milliarder kroner.

Skatten på inntekter under 750.000 kroner reduseres med 4,5 milliarder kroner. Samtidig innfører de skatteskjerpelser for de som tjener mer enn 750.000 kroner

Utbytteskatten økes fra 35,2 til 37,8 prosent.

En ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent for lønnsinntekter over 750.000 kroner innføres.

Regjeringen utsetter å skattlegge såkalt «privat konsum» i selskap, som for eksempel vil skattlegge privatfly og yachter. De sier at de vil komme med et forslag neste år. Vis mer

Skattetabellen i budsjettet bekrefter dette. Men veldig store endringer blir det ikke.

Her er noen eksempler:

349 200 personer tjener mellom 700.000 og 800.000 kroner. De beholder dagens skattenivå; De får 300 kroner i skattelete.

De som får mest i skattelette, er de 282 600 skattebetalerne som tjener mellom 550.000 og 600.000 krone r. De får 1600 kroner i skattelette.

De 270 500 med inntekt mellom 250.000 og 300.000 kroner får 1200 kroner mindre i skatt, med regjeringens forslag.

Samtidig vil regjeringen øke formuesskatten. Men for disse gruppene er formueskatteøkningene bagatellmessige.

Så mange får skattelettelser

Ifølge regjeringens tabeller får 3.005.900 mindre skatt med regjeringens forslag, mens 1.551.000 får økt skatt.

Tallet på de som får skatteøkninger inkluderer 372.700 personer som tjener mindre enn 100.000 kroner. Mange av disse betaler ikke inntektsskatt på grunn av lave lønnsinntekter, mens de i gjennomsnitt får 100 kroner i økt formuesskatt.

Disse får mer skatt

Regjeringens tabeller ser på hvordan endringer i inntektsskatt og formuesskatt slår ut.

Ser vi på dem som får økt skatt, ser tallene slike ut:

Det er 385.400 personer som tjener mellom en og to millioner kroner. De får i snitt 3700 kroner mer i skatt.

Først når vi kommer opp i lønn mellom to og tre millioner kroner at økningen begynner å øke: De får 15100 kroner.

De 23 900 nordmennene som tjener mer enn tre millioner kroner, får i snitt 67 400 kroner mer i skatt og 28 500 kroner mer i formuesskatt.

Samlet er det for tiden 4556900 skattebetalere her i landet som samlet får tre hundre kroner i skattelette og 500 kroner i økt formuesskatt – i snitt.

Info Dette er statsbudsjettet * Statsbudsjettet er regjeringens plan for hvordan staten skal bruke penger det neste året. * Regjeringen la frem statsbudsjettet for 2023 6. oktober kl. 10.00. * Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) varslet på forhånd et stramt budsjett. * Etter at statsbudsjettet er lagt frem, vil regjeringspartiene Ap og Sp gå i forhandlinger SV for å skaffe flertall i Stortinget. Vis mer

46 milliarder i økt skatt

Regjeringens forslag til statsbudsjett øker totalt sett skattene med 46 milliarder kroner neste år.

Av dette, så blir næringslivet hardest rammet med skatteøkninger på 41 milliarder kroner.

KRITISK: Høyre-nestleder Tina Bru.

Opposisjonen reagerer på de store skatteøkningene:

– Siden valget i fjor har Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå økt skattene med 53 milliarder, sier finanspolitisk talsperson Tina Bru i Høyre.

– Regjeringen sier dette er nødvendig for å unngå kutt i velferden. Den samme regjeringen har likevel råd til å bruke folks penger på å lage flere fylker og på å reversere en domstolsreform, en jernbanereform, en ABE-reform og mer til.