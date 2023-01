VIL HJEM: Mali og Carl William er blant flere bilister som må regne med forsinkelser på grunn av snøværet onsdag.

Kjørte i 3 km/t på E6: − Nå står det helt stille

Store snømengder skaper trøbbel for trafikanter på Østlandet. Mali (19) og Carl William (19) kjører i sneglefart hjem fra Gardermoen.

Onsdag laver det ned i Oslo og omegn. En rekke steder har vogntog blitt sittende fast i snøen slik at veiene må sperres.

Konsekvensene er at trafikken går tregt – svært tregt – mange steder.

For Mali Karlsen og Carl William Hegg, har bilturen hjem fra Gardermoen gått i rykk og napp.

– Vi har akkurat kjørt forbi tre lastebiler som sto fast i en bakke, så det har vært stillestående i 10–15 minutter, men nå har det løsnet litt, sier Mali til VG.

Onsdag er snøvarslet for deler av Østlandet hevet til oransje nivå (nest høyest). Det er ventet opptil 40 centimeter snø i løp av 24 timer, men det kan komme enda mer lokalt. Også på Sørlandet var det varslet mye nedbør, med fare for is og underkjølt regn.

1 / 2 I KØ: Mali og kjæresten sier de passerte ti lastebiler med nødblinken på som hadde trøbbel i bakkene. forrige neste fullskjerm I KØ: Mali og kjæresten sier de passerte ti lastebiler med nødblinken på som hadde trøbbel i bakkene.

Malis julegave til kjæresten var tur til Manchester, der de så favorittlaget Manchester United slå Bournemouth 3–0. I den engelske byen var det 11 plussgrader og ingen snø denne helgen, forteller Mali.

– Mye bedre enn her, sier hun.

VG snakker med kjæresteparet ved 18.30-tiden. Da befinner de seg mellom Lindeberg og Skedsmokorset og anslår at de har kjørt i 40 minutter. Vanligvis tar hele turen hjem til Lier omtrent 70 minutter, forteller Mali. Men de er fremdeles godt under halvveis fra målet.

– Hvor fort kjører dere nå?

– Nå kjører vi i 60, men på et tidspunkt kjørte vi i fem, sier hun.

1 / 3 Politiet sperret av Ring 3 opp mot Ryen ved Høyenhall, for at vogntog skulle få fart opp bakken. Redusert fremkommelighet på grunn av vogntog med stopp på E6 [44] Hvam - [43] Tangerud over Djupdalen, retning mot Oslo. forrige neste fullskjerm Politiet sperret av Ring 3 opp mot Ryen ved Høyenhall, for at vogntog skulle få fart opp bakken.

Like etter at 19-åringen har lagt på med VG, fikk et nytt vogntog-trøbbel på motorveien.

– Med én gang vi la på telefonen kom køen tilbake og vi kjører nå i maks 3 km/t i rykk og napp i venstrefilen mens høyre står helt stille, skriver Mali i en e-post.

Senere skriver hun at de har passert ti lastebiler med nødblink på som sto i eller ved bakker. Politiet har tidligere opplyst om at de måtte sperre av trafikken flere steder slik at vogntog kunne rygge for å få nok fart til bakkestart.

Står du fast i trafikken? Da vil vi snakke med deg! Kontakt VGs journalist her.

1 / 2 På Røa står T-banen stille onsdag kveld. forrige neste fullskjerm På Røa står T-banen stille onsdag kveld.

Vogntog skaper kø

Operasjonsleder Rune Hekkelstrand sa tidligere til VG at vogntogene skaper kø også for brøytemannskapene. Han ber bilister om å forberede seg på saktegående kø på E6 nordover og sørover.

– Det er ingen grunn til å anta at det blir mindre krøll med snøværet utover ettermiddagen, sier Hekkelstrand.

På dager som dette bør ethvert transportselskap vurdere om vogntogene er godt nok utrustet til å ta ut på veiene, mener Norges Automobil-Forbund (NAF).

– Det er ikke en overraskelse at det kommer store snømengder på Østlandet i dag, sier pressesjef Ingunn Handagard til VG.

– Samtidig vi ser svært mange vogntog som står og ikke klarer seg på veiene nå, da er det naturlig å stille spørsmål om de har nok ressurser til å takle slike veiforhold.

Én kilometer på halvannen time

Erik Skogen forteller til VG at han klokken 14.15 kjørte fra sin arbeidsplass på Kløfta, med retning mot Moss. Per klokken 17.40 forteller han at han ikke har kommet lenger enn til Intility Arena i Oslo.

KØ: Erik Skogen befinner seg i nærheten av Intility Arena i Oslo klokken 17.40. Han forteller om lange køer.

– På halvannen time har jeg flyttet meg rundt én kilometer. Det står ganske stille i min retning, men motgående har det vært litt av og på. Det er stort sett trailere som har slitt med å komme seg opp bakkene, sier Skogen.

Han forteller at han vanligvis bruker en time på å kjøre denne strekningen, men at han i dag har kommet under halvveis på rundt tre og en halv time.

– Det ser ut som de fleste personbilene klarer seg fint, men det er glatt. Fra Kløfta lå vi i 40–50 kilometer i timen for å være på den sikre siden, og da vi nærmet oss Skedsmokorset ble det sakte, men sikkert mer kø, sier Skogen.

Han forteller at han skal på jobb igjen klokken 05.00 torsdag morgen.

– Jeg vil helst komme meg hjem – det er heldigvis ikke så mange av disse dagene i løpet av et år, sier Skogen.