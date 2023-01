– Det gnager

nesten hver dag

Klokken bikker midnatt.

2017 blir til 2018. Overalt i Brumunddal smeller det fra fyrverkeri. Nede i sentrum står Terje Opheim og ser på alle fargene som lyser opp himmelen – sammen med svogeren sin, Svein Jemtland.

Det er for barnas del at de har dratt hit, men Terje plages av en uro. Dagen før hadde Svein ringt og sagt at kona hans, Janne – Terjes søster – hadde vært borte i over et døgn. Hadde Terje hørt fra henne, lurte Svein på. Det hadde rykket i kroppen, og en redsel veltet innover Terje.

Samtidig fikk han en umiddelbar følelse av at det var noe som ikke stemte.

Da telefonen kom, var Terje på Oppdal for å feire nyttår sammen med familien. Det ble en urolig natt, og dagen etter – nyttårsaften – var han i skibakken med barna sine. Men uroen ble bare verre og verre.

Ved 16-tiden sa Terje til sin samboer at han måtte dra.

I rask fart pakket han bagen og satte kursen mot hjembygda. I de drøye tre timene det tok å kjøre over Dovrefjell og nedover Gudbrandsdalen, fór tankene gjennom ham.

– Jeg satt og funderte på hva som kunne ha skjedd. Gikk gjennom ulike scenarioer og tenkte litt stygge tanker om Svein. Statistikken jobbet kraftig mot ham, jeg visste jo det, forteller Terje fem år senere.