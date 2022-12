FULL FYR: Det brenner godt i fabrikkbygningen på Lena i Østre Toten.

Kraftig fabrikkbrann i Østre Toten

Det brenner godt i et fabrikkbygg på tettstedet Lena i Østre Toten. Deler av bygget har rast sammen.

Nødetatene rykket ut til en potetfabrikk i Østre-Toten kommune mandag ettermiddag, etter meldinger om en brann.

– Brannvesenet er fremme nå, og det brenner godt der tydeligvis. Det er full fyr i den ene delen av bygget, sier operasjonsleder ved Innlandet politidistrikt Stig Folstad Hansen til VG.







Deler av bygget har rast sammen og det er fare for at brannen kan spre seg til andre deler av bygget.

– Vi har ingen opplysninger som tilsier at det skal være folk i bygget, men vi kan ikke utelukke det helt, sier Folstad Hansen.

Det er foreløpig vurdert at det ikke er nødvendig å evakuere nærliggende hus.

Det brenner i fabrikkbygget der Totenpotetene leier den ene delen.

– Brannvesenet gjør alt de kan for å slokke brannen. Det brenner ikke inne hos oss, men det er røyk der. Jeg håper de klarer å slokke brannen før den sprer seg, sier driftsleder ved Totenpotetene Bjørn Ingolf Sørum til VG.

Han er ved fabrikken og sier det sto flammer ut av bygget. Foreløpig brenner det ikke inne hos dem, men i en annen del av bygget, ifølge Sørum.

Toten Glass og Aluminium holder også til her. Daglig leder Øystein Amlien sier det ikke virker som at det brenner hos dem heller, men i et lager.

Han påpeker at det er usikkert akkurat hvor det brenner.