Nav-ofrene får vite hvem som skrev omstridt trygderapport

Nav-ofrene som har saksøkt staten, får ikke lese hele den hemmelige rapporten om trygdeeksport. Men de har vunnet fram i kravet om å få vite hvem som laget rapporten.

Oslo tingrett har onsdag ettermiddag bestemt at regjeringsadvokaten må legge fram listen over 13 personer fra fem departementer og regjeringsadvokatens kontor.

De 13 satt i arbeidsgruppen som sto bak rapporten om «Eksport av trygdeytelser» fra 2014, og som offentligheten bare delvis har fått innsyn i. Rapporten var grunnlaget for Solberg-regjeringens forsøk på å begrense omfanget av trygdeytelser til utlandet.

Nav-ofrene har saksøkt staten for å få økonomisk oppreising, etter at de ble feilaktig dømt for å ha oppholdt seg i utlandet mens de mottok arbeidsavklaringspenger.

Nå er der aktuelt for dem å stevne arbeidsgruppens medlemmer som vitner i rettssaken som kommer opp i mars.

Nav-ofrene ønsket å lese hele rapporten etter at en sterkt sladdet versjon ble lagt fram tidligere i høst.

Men det kravet har tingretten avvist: retten har gått igjennom hele rapporten og har kommet til at de sladdede delene ikke er relevante for saken som tingretten skal ta stilling til.

– Staten er tilfreds med kjennelsen og kommer ikke til å anke, skriver regjeringsadvokaten i en e-post til VG.