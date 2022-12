FØLGER MED: Hans Are Dahl, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen øst, holder øye med trafikken.

− Det er julen for å kjøre forsiktig

VEGTRAFIKKSENTRALEN ØST (VG) Meteorologisk institutt advarer om glatte veier når folk skal hjem til jul på hjul. Torsdag blir utfarten trolig størst.

Men allerede i dag vil mange sette seg bak rattet med unger i baksetet, pakker i bagasjerommet og forventninger i magen. De skal til svigerfar, bestemor eller tante og onkel, og det kan fort bli mange timer i bilen.

Dette er dessuten første jul etter pandemien uten noen begrensninger.

– Spylervæske

– Sørg for nok vindusspylervæske, gode dekk og full tank og fullt batteri, råder Hans Are Dahl, erfaren trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen Øst. Han følger med på en rekke skjermer som viser trafikken på hovedfartsårene. Det er onsdag formiddag og trafikken flyter fint, men snart vil det tetne til.

– Så alle bør holde tre sekunders avstand til bilen foran?

– Øk gjerne til fem hvis det ikke er saktegående kø. Bygg handlingsrom for å kunne stoppe i forhold til bilen foran, sier Dahl.

VÅKENT ØYE: Stopper en bil eller ligger det noe i veibanen, vil det komme en alarm opp på skjermen til trafikkoperatør Hans Are Dahl.

Hvis varselet fra Meteorologisk institutt slår til bør man absolutt holde god avstand. For nå er det mildt, så blir det kaldt og så trolig mildt igjen. Med andre ord perfekte forhold for å skape glatte veier.

– Det er en runde på vei med mulighet for frysende og underkjølt regn, og da blir det fort veldig glatt, sier statsmeteorolog Martin Granerød og legger til at det allerede har vært glatte veier i flere dager etter at mildværet kom.

For få dager siden måtte bilister stanse på E6 for å skrape vindusruter.

Meteorologene gikk onsdag ut med en sterk oppfordring om å kjøre forsiktig.

– I morgen kveld skal temperaturen synke til under null de fleste steder, og da blir det generelt glatt. Mange steder er det store vanndammer og når regnet ikke får rent skikkelig unna kan man få overvann når det blir minusrader. Da vil det fryse til is. Om det ikke blir det over hele linjen, vil det bli isete mange steder, sier Granerød til VG.

Det kan være store lokale variasjoner og det er særlig småveiene som kan være utfordrende.

Skal du ut å kjøre nå? Sjekk hvordan forholdene er der du skal på Pent.no.

Pluss- og minusgrader

– Når lavtrykket passerer i løpet av morgendagen vil det bli nordavind over store deler av landet og da vil det gå under null relativt raskt. Når dette fryser på kan det bli glatt, særlig på de små veiene. Det kan være greit å være obs på at det i disse dager kan være mye frem og tilbake mellom pluss- og minusgrader, og det gir generelt utfordringer i trafikken, sier Granerød.

Han ber folk vise hensyn, kjøre etter forholdene og være varsomme.

– Det er julen for å kjøre forsiktig kan man si.

På vegvesen.no/trafikk får du ferske oppdateringer på trafikken landet rundt. Du kan også få sms-varsling når fjelloverganger blir stengt samt stengte broer og tunneler. Da blir det litt lettere å planlegge kjøreturen. Gratis er det også.

Info Fem juleråd i trafikken 1. Ikke stress!

Bruk passasjeren, så du kan holde oppmerksomheten på veien. 2. Hold deg oppdatert på trafikken. 3. Tenk deg om før du kjører forbi!

Du sparer lite tid totalt på turen din, og kan utsette deg og andre for fare. 4. Pakk trygt!

Både julegaver og passasjerer må sikres godt i bilen. 5. Kjør ansvarlig!

Tilpass farten etter forholdene og kjør rusfritt. Kilde: Veidirektør Ingrid Dahl Hovland

Når julaften kommer, blir det skikkelig kaldt igjen.

– Det ser ut som vi kan få temperaturer ned mot 20 til 25 minus i indre dalstrøk på Østlandet og fjellet i Sør-Norge samt Finnmarksvidda. I kyststrøkene fra Kristiansand til svenskegrensen vil nok temperaturen variere fra minus 5 til minus 15, kaldest lengst i nord. Østlandet kan få minus 10–15 mens Sørlandet kan få minus 5–10, sier Granerød.

Langs kysten fra Lindesnes til Nordland vil tempen trolig ligge fra minus 5 til minus 10. Men første juledag blir det væromslag.

– Da vil et nytt lavtrykk sørge for mildere vær igjen, og det hjelper ikke på kjøreforholdene da man vil få is flere steder når det går fra kaldt til mildt med snø, sludd, slaps og regn, sier Granerød.

Juletrafikk etter pandemien

PUST MED MAGEN: Vær tålmodig og ta den tiden som trengs, råder Nils Karbø, sjef for Norges fem veitrafikksentraler.

– Nå har vi hatt et par år med pandemi hvor det har vært rolig og stille i trafikken, men nå er vi tilbake til slik det var før. I forhold til forsinkelser er det de største byene som får mest juletrafikk, sier Nils Karbø, sjef for Norges fem veitrafikksentraler.

Skal du rekke et fly fra Gardermoen, beregn meget god tid. Eller kanskje enda bedre; ta toget.

Ser man på tidligere statistikk er det torsdag som peker seg ut som den mest hektiske reisedagen, men også lille julaften vil det være trafikk på veiene.

– Vær tålmodig og ta den tiden som trengs. Pust med magen og tenk på at det er jul, sier Karbø og legger til at det er lov å kjøre lavere enn fartsgrensen hvis det er dårlige vær- og førehold.