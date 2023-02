STØRSTE SYKEHUS i NORD: Universitetssykehuset i Nord-Norge ligger i Tromsø.

Helse Nord må kutte hardt – leger frykter for pasientene

Helseforetakene i Nord-Norge må trolig kutte 1,1 milliarder kroner. I styredokumentene sier de at det ikke går utover pasientene, men får motbør fra lokale leger og tillitsvalgte.

Torsdag morgen skal styret i Helse Nord behandle et forslag om å bøte på den kriserammede sykehusøkonomien i Nord-Norge.

Totalt er det varslet kutt på 1,1 milliarder kroner. Hittil har ikke sykehusene klart å få det til å gå opp:

«Sykehusforetakene har imidlertid ikke vedtatt realistiske planer for å nå resultatkravet i 2023. Ingen av sykehusforetakene har beskrevet at tiltakene har negative effekter for pasienter eller behandlingstilbud», skriver konstituert administrerende direktør Marit Lind i forslaget.

Hun foreslår å gi 170 millioner kroner ekstra til helseforetakene i Tromsø, Nordland, Finnmark og Helgeland fra det regionale helseforetaket, Helse Nord. I tillegg må sykehusene selv kutte ytterligere 48 millioner kroner.

– Svært krevende

Helseforetakene i Nord-Norge har lenge slitt med dårlig økonomi, noe som i 2014 blant annet førte til kutt i både saft og syltetøy til pasienter ved UNN i Tromsø.

Nå beskrives den økonomiske situasjonen som «svært krevende» i spesialisthelsetjenesten generelt, og for Helse Nord spesielt.

Lind skriver i forslaget at det er lite sannsynlig at de lokale helseforetakene vil kunne drive innenfor de økonomiske rammene i år, selv med ekstrabevilgningene fra det regionale helseforetaket.

Ber Kjerkol ta ansvar

Lege-veteran Mads Gilbert har i årevis har jobbet som overlege ved UNN i Tromsø. Han har ingen tro på at den økonomiske floken vil løsne, og mener det er helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) som må komme på banen.

– Jeg har en forventning om at ledelsen i Helse Nord gir klar beskjed til regjeringen og eier, helseministeren, om at spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge er underbudsjettert, sier han.

UT MOT KJERKOL: Mads Gilbert ber regjeringen komme på banen med mer penger.

Gilbert viser til at sykehus over hele landet sliter med å få budsjettene til å gå opp.

– Man kan alltids få konstruert vekk underskudd ved å underbudsjettere virksomheten, men det er helseministerens ansvar å sikre befolkningen forsvarlige helsetjenester, og det er helseministeren som eiers ansvar å sørge for tilstrekkelig midler til driften – eventuelt å peke på hva som skal nedlegges, sier han, og understreker:

– Det kan man ikke overlate til helseforetakene, det må hun og regjeringen ta ansvar for.

Info Så mye må hvert sykehus kutte Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har vedtatt å kutte 412 millioner kroner. De sier at de vil gjøre det med bedre bemanningsplanlegging, ha færre utskrivningsklare pasienter, noe nedbemanning og andre kostnadseffektiviseringer. Administrasjonen i Helse Nord mener at de må kutte 23 millioner ekstra. Finnmarkssykehuset har vedtatt at de må kutte 232 millioner kroner, men kun funnet tiltak for 120 millioner kroner. De foreslår samme tiltak som tidligere år: økt poliklinisk behandling, bedre bemanningsplanlegging og reduksjon av innleie og overtid, i tillegg til et større strategisk arbeid for å se på organisering og funksjonsfordeling. De må kutte 13 millioner til, hvis forslaget blir vedtatt. Nordlandssykehuset har vedtatt kutt på 283 millioner kroner. De sier at de vil nå dette med bedre bemanningsplanlegging, redusert sykefravær, redusert innleie og færre fristbrudd. Administrasjonen i Helse Nord mener de må kutte 12 millioner til. Helgelandssykehuset har vedtatt kutt på180 millioner gjennom bedre bemanningsplanlegging, redusert personellkostnad og innleie, bedre produktivitet og andre kostnadseffektiviseringer. De ber om redusert resultatkrav på 10 millioner for å bruke penger på prosjektet Nye Helgelandssykehuset. Etter ekstrapengene fra Helse Nord ender de 12 millioner i pluss. Vis mer

Konstituert administrerende direktør i Helse Nord, Marit Lind.

Frykter for tilbudet

Heller ikke Paul Olav Røsbø, leder i Finnmark legeforening, har store forventninger til styremøtet.

– Helse Nord har jo ikke penger, sier han til VG.

Kuttes det i vikarbruk og personellkostnader, frykter han at det kan gjøre situasjonen verre på sikt – med høyere belastning på de som er på jobb, og dermed mer sykefravær, og færre som ønsker å jobbe i helsetjenesten i nord.

– Og hvorfor trenger sykehusene vikarer? Det er fordi det er vanskelig å få ansatte til å bli.

Han mener sykehusene er notorisk underfinansiert med dagens system.

– Når det er helseforetakene som må spare slipper politikerne å ta ansvar for det som går galt, mens de kan ta eierskap over det som går bra. Men de har samtidig mistet politisk styring, sier Røsbø.

– Frykter du for tilbudet til pasientene?

– I høyeste grad. Det tar veldig lang tid å bygge opp et godt fagmiljø, og det tar veldig kort tid å forvitre det.

– Kan ikke løses med penger

Konstituert administrerende direktør i Helse Nord, Marit Lind, sier til VG at Helse Nords største utfordring er mangel på fagfolk og befolkningsutviklingen i landsdelen.

– Dette er to forhold som ikke kan løses med mer penger. Vi har leid inn vikarer for en halv milliard kroner i 2022, og Helse Nord står for 40 prosent av all innleie fra vikarbyrå i landet, sier hun.

– Helsepersonellkommisjonen viste mangelen på fagfolk tydelig i sin analyse. Vi er nødt til å organisere oss annerledes samtidig som vi ivaretar ansatte og at befolkningen i Nord-Norge får den helsehjelpen de skal ha når de trenger det.

– Ikke bærekraftig

Karl Kristian Bekeng (Ap), statssekretær i Helsedepartementet, svarer i en epost at den økonomiske situasjonen for sykehusene er krevende.

– Regjeringen varslet i forrige uke at vi i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett vil fremme forslag for Stortinget om en pris- og lønnsjustering av budsjettet som veier opp for den ekstraordinære kostnadsveksten i år.

Han skriver at regjeringen følger situasjonen i helseforetakene tett, og at de er godt kjent med de økonomiske utfordringene i Helse Nord hvor sykehusene har økt bemanningen uten tilsvarende aktivitetsøkning.

– Dette er ikke bærekraftig og det må gjøres tiltak både på kort og lang sikt. Det er bakgrunnen for at helse - og omsorgsministeren har gitt et eget oppdrag til styret i Helse Nord om å se på funksjons- og oppgavedeling for å sikre en bærekraftig drift og sterkere fagmiljøer.