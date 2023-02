KJERKOLS BORD: Helse- og omsorgsdepartementet, som ledes av Ingvild Kjerkol, bør sørge for bedre samordning mellom involverte departementer på drikkevannsområdet, mener Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes vanninnsats

Norske vannrør lekker som en sil. Nesten en tredjedel av alt drikkevannet kommer aldri frem til springen. Det blir borte på veien.

Nasjonale mål fra 2014 om å redusere lekkasjene av renset drikkevann og fornye ledningsnettet, er ikke nådd.

– Vannledningene lekker like mye i dag som de gjørde da målene ble satt for ni år siden. Det tilsvarer et samlet årlig vannforbruk for 4,4 millioner brukere, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen på en pressekonferanse tirsdag.

30 prosent

I gjennomsnitt har 30 prosent av det ferdig rensede vannet lekket ut av ledningene hvert år i perioden 2015–2021.

Riksrevisjonen mener det er kritikkverdig at det ikke er iverksatt tilstrekkelige virkemidler for å oppnå målene om å redusere lekkasjer og å fornye vannledningsnettet.

Begrepet blir brukt når de «finner betydelige svakheter, feil og mangler som ofte vil kunne få moderate til store konsekvenser for enkeltmennesker eller samfunnet».

Høy lekkasjegrad i vannledningene øker risikoen for sykdom for når vann lekker ut, kan forurensing komme inn i ledningene dersom trykket blir for lavt.

Rapporten som ble offentliggjort tirsdag viser at mellom 2015 og 2021 har fornyelsesprosenten i kommunale vannledninger i snitt ligget på 0,7 per år, mens det nasjonale målet er 2 prosent per år fram til 2035.

– Utskiftingen går alt for sakte og fører til stort etterslep, sier Schjøtt-Pedersen.

En av fem kommuner gjorde ingen utskiftninger av ledningsnettet i 2020 eller 2021.

– Ikke gjort nok

Det nasjonale 2014-målet om at lekkasjegraden ikke burde overstige 25 prosent innen 2020, ble dermed ikke nådd.

– Myndighetene har ikke gjort nok for å redusere lekkasjer og fornye ledningsnettet for drikkevann. Det kan gå utover folks liv og helse, skriver Riksrevisjonen i rapporten som ble lagt frem i dag.

Totalt er det ca. 50 000 km kommunale vannledninger i Norge. Det tilsvarer mer enn en runde rundt jorden.

Men drikkevannet til de fleste innbyggerne er trygt, ut fra de myndighetsbestemte kontrollene.

– Det er imidlertid begrensninger i statlige myndigheters kunnskapsgrunnlag, heter det i rapporten.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Helse- og omsorgsdepartementet styrker virkemiddelbruken i form av informasjon, regelverk og tilsyn for i større grad å bidra til å redusere lekkasjer og øke fornyelsen av ledningsnettet.

Departementet bør også skaffe informasjon om hvordan kommunene bruker eksisterende finansieringsmodell - som er selvkostprinsippet - for drikkevannstjenestene.