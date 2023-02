MEGET LEI: Ålesund kommune og ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) har tidligere reagert på at regjeringen ikke har villet gi garanti for å dekke alle skilsmisse-kostnader for kommuner.

Ålesund får 200 millioner kroner til kommuneoppdeling

Ålesund kommune stoppet tidligere i år arbeidet med kommuneoppløsning fordi regjeringen ikke kunne garantere at de dekket alle utgifter. Nå kommer svaret: Ålesund får 200 millioner kroner.

− Etter å ha vurdert søknaden fra Ålesund, er konklusjonen at kommunen får kompensert 200 millioner kroner for kostnader ved deling, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i en pressemelding fra regjeringen.

Det opplyser regjeringen fredag formiddag.

Ålesund kommune har tidligere vært forbannet på at regjeringen ikke kan garantere at alle kostnader ved å dele opp kommunen blir dekket og bedt Stortinget om å stanse prosessen.

Ålesund har bedt om 237 millioner kroner til å opprette nye Ålesund og nye Haram kommune.

Forventer at arbeidet starter opp

Ålesund stoppet tidligere i år alt arbeid med oppløsningen fordi regjeringen ikke kunne svar på hvor mye de ville dekke. De har også bedt Stortinget stoppe delingen, hvis de ikke får dekket utgiftene sine - som regjeringen tidligere har lovet.

Varaordfører Vebjørn Krogsæter fra Senterpartiet er nå glad for beskjeden fra kommunalministeren.

– Veldig godt fornøgd. Det dekker dei dokumenterte kostnadene, og vil no ha ressursar til å bygge to nye kommuner, skriver han i en tekstmelding til VG.

– Eg forventer at arbeidet no kjem igang igjen og at alle arbeider for at vi skal få gjort det arbeidet som er nødvendig.

Ålesundslista Hans Kjetil Knutsen sier at arbeidet nå bør starte opp. Han har tidligere vært blant forkjemperne for en hard linje om å legge ned arbeidet.

– Ja, og jeg synes dette ble overraskende bra. I tallet 237 millioner var det meg bekjent også satt av en sum til uforutsette utgifter. Så 200 millioner er nær på «full pott», skriver han i en tekstmelding til VG.

MØTTE STATSRÅDEN: Varaordfører Vebjørn Krogsæter, ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) og kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

1,2 milliarder

Totalt sett kan kommuneoppløsningene i Norge koste 1,2 milliarder kroner, ifølge kommunenes egne anslag og Statsforvalteren i Agder.

Ålesund varslet og har søkt om å få dekket skilsmissekostnadene på 237 millioner kroner. I tillegg har Viken, Vestfold og Telemark og Troms og Finnmark varslet skilsmisse-regninger på over 600 millioner kroner.

I tillegg har Statsforvalteren i Agder anslått at oppløsningen av Kristiansand, Søgne og Songdalen kan koste opp mot 400 millioner kroner.