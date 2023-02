STATSRÅD: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har i sin jobb blant annet ansvar for den digitale sikkerheten i Norge.

Mehl delte statsråds-adresse på treningsapp

I 120 dager unnlot Emilie Enger Mehl (Sp) å si at hun hadde hatt TikTok på tjenestemobilen av «forsiktighetshensyn». Men hun har også delt informasjon om eget bosted på treningsappen Strava mens hun var statsråd.

Justisminister Mehl var tidligere i februar lei seg for at hun ikke tidligere fortalte Stortinget at hun hadde installert den kinesiske appen TikTok på tjenestemobilen.

Hun sa at hun unngikk å fortelle det til Stortinget i frykt for at opplysningen kunne misbrukes:

– Generelt har jeg høy bevissthet rundt at all informasjon kan misbrukes. Derfor er jeg forsiktig med å dele informasjon om for eksempel sikkerhetsrutiner. Det kan gjelde hvor jeg bor, og hvor jeg ferdes i sanntid, eller hvilket digitalt utstyr jeg har, og hvordan det brukes, forklarte Mehl.

Nå kan imidlertid VG fortelle at Mehl over tid har delt informasjon om eget bosted på treningsappen Strava.

Omstridt datadeling

Strava er en treningsapp hvor brukerne kan loggføre treningsturer og få «kudos» fra venner og følgere.

VG har fått et skjermbilde som viser Mehls gåtur fra statsrådboligene på Frogner - hvor Mehl har sin pendlerbolig til Justis- og beredskapsdepartementets lokaler i Nydalen i Oslo.

Mehl mener det er «allment kjent hvor statsrådboligene er lokalisert igjennom media», men disse adressene ligger ikke offentlig tilgjengelig. Det gjør imidlertid adressen til Justisdepartementet.

– Jeg ønsker ikke å bidra til fokus rundt hvor jeg oppholder meg og har derfor aldri profilert min bruk av Strava eller brukt den i noen annen sammenheng enn for å holde kontakt med venner, sier hun til VG.

– Sluttet å bruke Strava

For å få tilgang til stedsinformasjon på Strava må følgerne godkjennes av Mehl selv, ettersom hun har en lukket profil. Hun har rundt 50 følgere, opplyser hun.

– Jeg har ikke faste løperuter eller løpetidspunkter, uavhengig av appen Strava. Dette gjelder også hvis jeg løper til jobb. Nå har jeg imidlertid sluttet å bruke Strava helt, for å være på den sikre siden, sier Mehl.

Før hun sluttet å bruke appen for et par måneder siden, fortsatte hun å bruke appen – men uten kartfunksjon.

– Hvorfor gjorde du det?

– For å være forsiktig med hvilken informasjon som deles. Derfor gikk jeg i høst også gjennom tidligere økter og endret innstillingene for disse. Jeg har brukt Strava sammen med venner i kortere perioder og mest før jeg ble statsråd.

NRK viste i 2019 hvordan samferdselseminister Jon Georg Dale (Frp) la ut treningsinformasjon offentlig på Strava. Den gangen kalte administrerende direktør Peggy Sandbekken Heie i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) praksisen for en potensiell sikkerhetsrisiko.

NRK har også vist hvordan norske soldater i stridssoner røpet identiteten sin ved å bruke appen.

– Høy bevissthet

Justisministeren har fått særlig mye oppmerksomhet for sin bruk av sosiale medier - og særlig Tiktok.

– Jeg har hele veien hatt høy bevissthet rundt hvor mye informasjon som deles, både når det gjelder å verne om privatlivet og rundt sikkerhet. Samtidig har jeg har lært flere ting av diskusjonen rundt TikTok som har gjort det naturlig å ta enda flere grep også for andre apper. Jeg tror debatten rundt sikkerhet og sosiale medier har bidratt til at flere har fått økt bevissthet, og det mener jeg er bra, sier hun til VG.

Gjenbruksapp

Mehl har imidlertid også delt stedsinformasjon på gjenbruksappen Tise, der flere oppføringer viser at hun befinner seg i et område på Frogner.

Denne informasjonen viser hvor statsrådens adresse er innenfor en kvadratkilometer.

Men Mehl har tidligere også delt mer spesifikk stedsinformasjon. Da hun var stortingsrepresentant var flere av annonsene hennes listet opp fra konkrete adresser i Parkveien like ved Slottet i Oslo, hvor flere stortingsrepresentanter har pendlerbolig.

– Jeg har vært bevisst på å unngå spesifikk stedsplassering og endre innstillinger for stedstjenester. Kartutsnittet på min profil strekker seg derfor over et stort område i bydelen, og det skal ikke være mulig å se min nåværende adresse. Jeg sender som oftest med Posten, hvor man ikke må oppgi adresse, men bruker en anonym sendekode, sier Mehl.

– Som statsråd har selvsagt jeg blitt enda mer bevisst på dette enn jeg var tidligere. Jeg synes det er bra om ting jeg ikke lenger bruker selv kan få et nytt liv hos andre, og jeg bruker ofte gjenbruk selv. Jeg bruker ikke mitt fulle navn på Tise, og har for øvrig ikke mer enn rundt 140 følgere på appen.