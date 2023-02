CORONABYRÅDEN: Robert Steen var Oslos helsebyråd fra 2019 til 2023. Her fra en coronapressekoferanse med byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i forgrunnen.

Fikk kritikk etter byrådsavgang: Kalte kollega «forferdelig menneske»

Da Robert Steen (Ap) torsdag var ferdig som helsebyråd i Oslo, ble han kalt feig av lokalpolitiker Cecilie Lyngby. Steen tente på alle plugger og kalte henne et «forferdelig menneske» i retur.

– Det var vel sånn jeg opplevde det. I morges sto jeg opp for første gang siden jeg gikk i barnehagen på en vanlig hverdag uten noe å gå til. Det er første gang siden jeg var 14 år at jeg ikke har en jobb, og så går jeg inn og leser en NRK-artikkel der lederen av Helse- og sosialutvalget i Norges hovedstad kaller meg for feig, forklarer Steen til VG.

– Da reagerer jeg med at dette må være et forferdelig menneske, og det må være lov som en privatperson som jeg tross alt er – jeg er ikke en politiker lenger. Jeg tror ikke det er en uvanlig menneskelig reaksjon når jeg får noe sånt slengt i fleisen.

I meldingen Steen sendte, som Avisa Oslo først omtalte, hadde han lagt ved et sitat Lyngby ga til NRK om at Steen har gått av som byråd. Lyngby leder i dag Folkets Parti, som ble stiftet som Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB).

– På grunn av Robert Steens feighet, flytter vi nå mistilliten mot han som har ansvaret for alt i Oslo kommune, sa hun til NRK.

Denne uken annonserte Oslo-byrådsleder Raymond Johansen (Ap) endringer i byrådet: Robert Steen, som var Oslos helsebyråd gjennom corona, er ferdig som byråd.

Flere opposisjonspolitikere har reagert på at det skjer i behandlingen av situasjonen i eldreomsorgen i Oslo, der Steen har fått hard kritikk for forhold i eldreomsorgen.

– Hvor har hun det fra at jeg har trukket meg?

Til Avisa Oslo sier Lyngby at hun ble så såret av meldingen fra Steen at hun begynte å gråte. Hun sier også at hun står inne for kritikken.

– Jeg står inne for det jeg har sagt og jeg gjentar at når en byråd trekker seg midt i en høring da opplever jeg dette som en feig handling, sier Lyngby til avisen.

– Kan hun ikke mene at det er feigt å trekke seg?

– Hvor har hun fra at jeg har trukket meg? Det er ingen som har sagt noe om det, så det har ingen relevans. I tillegg angriper hun meg ikke som politiker, men som privatperson, svarer Steen til VG.

– Fikk du sparken?

– Det kommenterer jeg ikke noe sted.

Byrådsleder Raymond Johansen har så langt ikke ønsket på å svare på om Steen sluttet selv, eller om han fikk sparken.

KRITIKER: Cecilie Lyngby er leder i Folkets Parti (tidligere Folkeaksjonen nei til mer bompenger) i Oslo

– Lavmål

Steen understreker overfor VG at han sendte meldingen til Lyngby som privatperson, siden dette var etter at han var ferdig som byråd.

– Jeg ble så såret som jeg nesten aldri har vært før av hva hun hadde sagt, sier han, og legger til:

– Det er nesten litt sånn som man sier på spøk – du må passe på å sparke folk mens de ligger nede. Vi når et lavmål når det gjelder politisk ordskifte, når jeg opplever det jeg opplevde og blir kalt feig.

– Det er vel mange som vil mene at det også er å gå langt å kalle noen et forferdelig menneske?

– Noen ganger blir vi litt forbanna på hverandre, og da sier vi ifra. Det synes jeg er en menneskelig egenskap som det er rom for. Jeg sendte meldingens om en privatperson for å si ifra at dette er ikke greit. Jeg tror det er en forståelig reaksjon i en sånn situasjon.

Han legger til at han synes det er leit at saken havner i media, men sier at det var Lyngby som valgte å dele meldingen.

SKUFFET: Robert Steen sier han sendte tekstmelding som privatperson.

Lyngby: Står ved kritikken

I en e-post til VG skriver Cecilie Lyngby at det som «tydeligvis trigget den mektige Robert Steen» til å sende meldingen til henne, var hans avgang som helsebyråd.

Hun gjentar, slik hun sa til Avisa Oslo, at hun står inne for kritikken.

– Det var ikke noe personlig mot ham, men mot selve handlingen.

Videre skriver hun at hun opplevde SMS-en fra Steen som et slag midt i ansiktet, og at hun alltid har likt Steen, men at dette gikk over en grense.

– Jeg ble redd, lei meg og må innrømme at jeg tok til tårene. Så etter at jeg fikk summet meg forstod jeg ingenting. Hvorfor velger Steen å gå til personangrep? Hva er hans motiver? Kan det ligge noe annet bak?

Hun skriver at hun har lest om mange kvinner i politikken som blir hetset i sosiale medier, og at det gjør at særlig kvinner kan grue seg til å ta politiske verv.

– Det første jeg sa til meg selv fredag morgen var at dette orker jeg ikke mer, men av hensyn til mitt engasjement for de eldre som leder av helse- og sosialutvalget, velger jeg å krumme nakken og stå på videre. Vi skal gjennomføre høringen som handler om den store krisen i eldreomsorgen i Oslo. En krise Robert Steen alene bærer det politiske ansvaret for.

VG har kontaktet Oslo-byrådsleder Raymond Johansens kontor for en kommentar, men har foreløpig ikke fått svar.