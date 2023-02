JUSTISMINISTER: Emilie Enger Mehl (Sp).

Mehls innrømmer TikTok-feil: − Burde vært åpnere

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier at hun burde vært åpnere om at hun hadde TikTok installert på en tjenestemobil.

Det tok 120 dager fra Mehl første gang ble spurt om hun hadde installert TikTok på tjenestemobilen til hun innrømmet det i et TV2-intervju.

– Jeg ser i ettertid at jeg burde vært åpen om at jeg hadde TikTok på en ugradert telefon tidligere, sier Mehl i et svar til Frp-leder Sylvi Listhaug i Stortingets spørretime.

– Jeg ser at det kunne vært gjort annerledes og at jeg kunne vært åpen tidligere, legger hun til.

Hun sier at svarene hennes til Stortinget har vært sanne, men innrømmer at hun kunne sagt mer. Statsråder har ifølge Grunnloven plikt til å svare sant på svar fra Stortinget.

Mehl sier at hun svarte Stortinget på et skriftlig spørsmål før hun stilte opp hos TV2.

STILTE MEHL TIL VEGGS: Sylvi Listhaug.

Kontroversiell app

Det sosiale mediet TikTok er kontroversielt fordi eierne er kinesiske. Kina er ett av landene sikkerhetsmyndighetene i Norge er oppmerksomme på, blant annet når det kommer til overvåkning.

Mehl sier at mange apper kan samle inn data som man ikke ha oversikt over. TikTok er kontroversiell fordi den har kinesiske eiere.

– Det vil alltid være en risiko til at data kan samles inn, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Hun mener at hun har fulgt rådene fra eget embetsverk i Justisdepartementet og fulgt rådene fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

– Jeg mener jeg har fulgt rådene fra NSM, sier Mehl.