Mann stekte smørbrød i badstu: − Har aldri sett noen lage mat på badstugrillen før

På Skien Fritidspark tidligere i februar fikk Trine Rabben (61) et uvanlig syn: – Jeg er nesten ukentlig i badstu, men jeg har aldri sett noen lage mat på badstugrillen før!

Trine Rabben og en venninne tok seg en tur i badstuen etter å ha badet i Fritidsparken i Skien en mandags ettermiddag.

– Vi gikk inn i badstuen, som vi pleier. Der satt fire menn, rimelig svette og høyrøstet. Han ene la seg ned på gulvet fordi han var varm og svett. Jeg syns det var litt ekkelt av mennene ikke brukte håndkleet, så jeg satt der litt småirritert, forteller hun.

Det var Telemarksavisen som omtalte saken først.

Plutselig kommer en mann inn med tre ostesmørbrød med sølvpapir, og legger brødskivene på badstuovnen.

– Jeg husker at en av mennene sa høyt «Oi dette har jeg ikke sett før, kommer ikke dette til å lukte?». Da svarte mannen: «Nei nei, dette kommer ikke til å lukte, dette har jeg gjort før», forteller Rabben.

Trine Rabben forteller at det går noen minutter, før det begynner å lukte.

– Da sa mannen «Typisk, dama har vært gnien på sølvpapiret». Vi i badstuen satt og bare så på hverandre. Jeg tenkte det var skjult kamera, forteller hun lattermildt.

Mannen skal ha tatt ostesmørbrødene ut på papptallerkener, og båret de ut til barna sine.

– Da han gikk ut, begynte alle i badstuen å le. Da jeg kom hjem skrev jeg om hendelsen på Facebook, fordi jeg syns det var en så spesiell opplevelse. Jeg er nesten ukentlig i badstu, men jeg har aldri sett noen lage mat på badstugrillen før, sier hun.

Rabben er tydelig på at hun syns opplevelsen var svært festlig.

– Selv om jeg syns det kanskje er litt ekkelt at man lager mat der man sitter og svetter, så syns jeg også at det var veldig morsomt. Jeg lo meg skakk i bilen på vei hjem. Dette er bare gøy og veldig rart, sier Trine.

Skal ikke forekomme

Til Telemarksavisa forteller daglig leder ved Skien Fritidspark, Jens Petter Aas, at dette ikke er noe som er innenfor regelverket.

– Det er meget spesielt, det er ingen av våre ansatte som har observert denne. Vi har nå gjort våre ansatte oppmerksomme på dette som absolutt ikke skal forekomme i et badeanlegg, sier Aas som nå også har tydeliggjort enda mer at man skal bruke håndkle i badstuen.

Han opplyser om at det er markert utenfor at man ikke får lage mat på badstugrillen.

– Det er merket på utsiden og nå er det enda tydeligere. Det skal være umulig å ikke se det nå, mener Aas og legger til at matlaging i badstuen skal slås hardt ned på.

Aas forteller videre at badevaktene har jevnlige runder innom badstuen.

– Bare misunnelig

Lørdag sto Christian Elseth (40) fram på Facebook som mannen som hadde stekt smørbrødene på grillen i badstuen.

Elseth (40) forteller til VG at han syns det er rart at dette har blitt en avissak:

– Jeg tenker det er rart at man kan bry seg om noe så smålig. At man skal irritere seg over noe så smått!

Elseth sier at han har stekt smørbrød i badstuen flere ganger tidligere, men at det som regel ikke lukter.

– Det er ingen som har klaget på det før. Det tar jo bare fem minutter, to og en halv minutt på hver side, og det smaker helt fortreffelig. Som om man steker på et bål, sier han.

– Hva tenker du om at daglig leder hos Skien Fritidspark, Jens Petter Aas, går ut til Telemarksavisa og forteller at dette ikke er lov?

– Jeg skjønner at det er litt over streken. Om alle skal varme mat der, kan det bli litt spesielt. Jeg har egentlig ventet på å få en klage fra personalet, sier han.

Videre er han tydelig på hvorfor han tror Trine Rabben reagerte:

– Jeg tenker at hun som klagde kanskje bare var misunnelig. Hun så jeg hadde mat, også var hun litt sulten. Dette er jo vanlig, forteller han.