Arbeidstilsynet fant flere brudd på arbeidsmiljøloven hos Michelin-restauranten Under

Arbeidstilsynet har varslet at de kommer til å gi restauranten Under fire pålegg om å rydde opp, etter at det ble påvist en rekke brudd på arbeidsmiljøloven.

Totalt ble det påvist ni brudd på arbeidsmiljøloven, samt tre brudd på forskrifter, viser en tilsynsrapport som Fædrelandsvennen har fått innsyn i.

– Det aller meste er små formaliteter, som vi har etterlevd og løst på vår måte, men som Arbeidstilsynet vil ha på sin måte, sier daglig leder og eier Stig Ubostad ved restauranten i Lindesnes.

Rapporten peker blant annet på manglende innhold i arbeidsavtalene og for lange vakter, skriver avisen.

Under må vise fram en vurdering av arbeidstidsordningen, beskrive eventuelle tiltak, samt hvordan verneombud eller de ansattes representant har medvirket.

– Dette er på plass nå, men vi manglet den skriftlige dokumentasjon i forkant av tilsynet, sier Ubostad.

Restauranten har 28 ansatte.