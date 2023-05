ØKER: Ferske tall fra Kreftregisteret viser at flere yngre og eldre, som ikke kalles inn til mammografi, fikk brystkreft i 2022.

Krever at flere sjekkes for brystkreft

Kreftforeningen mener det er på høy tid at myndighetene tar tak, etter at nye krefttall viser at flere får brystkreft.

Ferske tall fra Kreftregisteret viser at flere yngre og eldre kvinner fikk brystkreft i 2022.

Dette er de som havner utenfor Mammografiprogrammet, og ikke blir kalt inn til jevnlige undersøkelser.

I dag er det kvinner mellom 50 og 69 år som kalles inn til mammografi hvert andre år. I denne gruppen har utviklingen vært jevn.

Det var også en betydelig økning nye tilfeller brystkreft i fjor.

4224 kvinner fikk diagnosen, som er det høyeste Kreftregisteret noen gang har registrert.

– Kvinnehelse blir ikke prioritert

Både Kreftforeningen og Brystkreftforeningen har i mange år kjempet for at flere skal inkluderes i Mammografiprogrammet.

– Med dagens nye tall som viser en økning i tilfeller over 80 og under 50 år, mener vi det er på høy tid at regjeringen tar tak i dette, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross ved Kreftforeningen.

GREP: Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross ved Kreftforeningen mener regjeringen må på banen.

Styreleder i Brystkreftforeningen, Ellen Harris Utne, mener Norge jobber altfor sakte.

– Med en såpass hissig sykdom der antallet stiger såpass raskt, syns jeg det er illevarslende for kvinner med brystkreft og kvinner generelt. Det viser bare at kvinnehelse ikke blir prioritert, sier Utne.

Foreningene vil at Norge skal utvide Mammografiprogrammet til å inkludere kvinner mellom 45 og 74 år.

KVINNER: Styreleder i Brystkreftforeningen, Ellen Harris Utne, mener kvinnehelse ikke står høyt nok på prioriteringslista.

– Enn så lenge oppfordrer vi alle kvinner til å fortsette å undersøke brystene selv fra 30-35-årsalderen. Få kvinner får brystkreft i den alderen, men du lærer å kjenne brystene dine og kan raskt oppdage hvis noe ikke stemmer, sier Ingrid Stenstadvold Ross ved Kreftforeningen.

Skal gjøre en utredning

Helse- og omsorgsdepartementet har fått forelagt kritikken fra foreningene, og viser til arbeidet som Helsedirektoratet skal gjøre:

– Vi vil starte utredning av utvidelsene av programmet primo 2023. Arbeidet vil ta noe tid, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Torunn Janbu.

En slik utredning krever mye jobb:

Gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget

Helseøkonomisk analyser

Vurdering av etiske, praktiske, budsjettmessige og personellmessige konsekvenser.

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som må ta den endelige beslutningen.

Info Fordeler og ulemper ved mammografi Fordeler: Færre dødsfall av brystkreft: Den viktigste nytten ved mammografiscreening er færre dødsfall av brystkreft.

Mer skånsom behandling: Screening gjør at brystkreft kan oppdages i et tidligere stadium. Ulemper: Falsk alarm: Hvis mammografibildene viser forandringer i brystet, kalles kvinnen inn til tilleggsundersøkelser. For de fleste viser disse undersøkelsene at forandringene er ufarlige, og at det altså var en «falsk alarm»

Uro og engstelse: Noen kan føle engstelse og uro mens de venter på svar, og hvis de kalles inn til tilleggsundersøkelser

Overdiagnostikk og overbehandling: Det oppdages mer brystkreft blant kvinner som går til screening enn blant de som ikke går til screening. Hos noen vokser kreften så sakte, at noen får for mye behandling. Kilde: Kreftregisteret, Mammografiprogrammet. Vis mer

Vanskeligere å oppdage hos yngre

Mammografiprogrammet ble etablert for over 25 år siden. Det ble også da bestemt at det er kvinner mellom 50 og 69 år som skal inkluderes.

Denne aldersbegrensningen ble satt av to grunner:

Risikoen for å utvikle kreft øker betydelig etter man fyller 50 år.

Yngre kvinner har tettere kjertelvev, som gjør det vanskeligere å oppdage brystkreft på mammografi. Flere yngre kvinner må derfor gjennom tilleggsundersøkelser for å finne brystkreft.

– Dette fører naturligvis også til at flere blant de yngre som ikke har brystkreft, må kalles tilbake for tilleggsundersøkelser. Det kan skape unødig bekymring, sier Ingrid Stenstadvold Ross ved Kreftforeningen.

