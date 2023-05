ALLERGI: Katharina Myhre Lund plages hvert år av pollenallergi.

Høysesong for bjørkepollen: − Klør, svir og renner

Rundt én million nordmenn lider av pollenallergi. For Katharina (38) blir det så ille at det i perioder kan være vanskelig å puste.

Kortversjonen Det er nå kraftig spredning av bjørkepollen over Sør- og Midt-Norge, og sesongen er verre enn i fjor, forteller pollenanalytiker.

Oslo-regionen vil få kraftig bjørkepollen i en ukes tid fremover.

Gresspollen-sesongen starter første uken i juni, og Burot avslutter i allergisesongen i slutten av august. Vis mer

– Vi er i en fase hvor det er kraftig spredning av bjørkepollen over hele Sør- og Midt-Norge. Særlig i kystnære områder, men også en del innover i landet, forteller seniorforsker ved NTNU og i Norges Astma- og Allergiforbund, Hallvard Ramfjord, til VG.

Mens det milde vårværet er til glede for mange, er det en pollenallergikers verste fiende. Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) antar at i overkant av 20 prosent av Norges befolkning har mer eller mindre allergi knyttet til pollen.

– I år har vi en forholdsvis stor produksjon av bjørkepollen, så når værforholdene er slik som nå, så sprer det seg ganske mye, forteller Ramfjord.

Info Pollenvettreglene 1. Ta medisin etter legens anvisninger. Start i tide før symptomene blir for sterke. 2. Ta hensyn til egen allmenntilstand, særlig ved fysiske kraftanstrengelser. Vær obs på mulige kryssreaksjoner fra frukt og grønt. Alkoholinntak kan også forverre symptomene. 3. Vask ansikt og hender når du har vært ute. Skyll håret og skift putevar før leggetid. 4. Ekstra rengjøring kan redusere konsentrasjonen av pollenpartiklene som har samlet og festet seg på overflater og i tekstiler. 5. Unngå lufting med vindu/dører, når pollenutslippet er størst, fra morgen til ut på ettermiddagen. 6. Skift filtre i ventilasjonssystemer før og etter pollensesongen. Hold dører, soltak og vinduer på bilen lukket, og sjekk om du må skifte pollenfilter i bilen. 7. Pollen fester seg i pelsen på kjæledyr, dusj eller børsting utendørs hjelper. 8. Informer gjerne omgangskrets, arbeidsgiver og lignende om sykdommen din, slik at de forstår, kan ta hensyn og tilrettelegge. 9. Ta ferie fra pollenspredningen/pollenplagene – høyt til fjells, langs kysten, eller i utlandet, der hvor spredningen kan være mindre. 10. Pollenmaske som dekker nese og munn minsker innånding av pollen. Kilde: Norges Astma- og Allergiforbund. Vis mer

Én av dem som hvert år plages av pollenallergi, er Katharina Myhre Lund i Larvik.

– Det klør og det nyses. Jeg blir fryktelig trøtt. I dag har jeg fri fra jobb og har ligget i to timer, fordi jeg har vært potte tett og nesten ikke sovet i natt, forteller Lund til VG.

Den kliniske ernæringsfysiologen som i tillegg til bjørkepollen også er allergisk mot or, hassel, gress og burot, er inne i en lang sesong med plager.

– Det blir veldig vonde øyne, som klør, svir og renner. Og de blir stygge til slutt. I tillegg klør jeg veldig i svelget, og det hovner opp. I perioder blir det så tett at det er vanskelig å puste, forteller Lund.

Les også: Allergi-grepene du bør ta nå

Norges astma- og allergiforbunds pollenvarsel for onsdag og torsdag viser at spredning av bjørkepollen er kraftig, det nest høyeste nivået, mange steder i landet. Det i en bjørkepollensesong som er verre enn i fjor.

– I forhold til i fjor, så er det mye mer. Historisk sett er det litt vanskelig å si, det er litt tidlig å si om det er en rekordsesong, forteller pollenanalytiker i NAAF, Trond Einar Brobakk til VG.

Kollega Ramfjord forteller at man i Oslo-regionen vil kunne se en periode med kraftig bjørkepollen i en ukes tid fremover. Og det kan potensielt bli verre.

NAAF opererer med en skala som går fra «Ingen spredning» til «Ekstrem spredning».

– Kan vi få dager med sistnevnte?

– Hittil har vi ikke målt det, men vi skal ikke utelukke det. Hvis det skjer, så skjer det i løpet av nærmeste dagene. I gjennomsnitt for Oslo så er det snakk om to, kanskje tre døgn, i løpet av en kraftig bjørkepollensesong at man opplever ekstremspredning, forteller Ramfjord.

POLLEN: Seniorforsker ved NTNU og i Norges Astma- og Allergiforbund, Hallvard Ramfjord, ved et bjørketre.

Gjennomsnittet av de ti siste årene viser at bjørkepollensesongen vil gi seg rundt 22. mai i Oslo, avhengig av værforholdene, forteller Ramfjord.

Rundt den første uken i juni starter gresspollensesongen, før Burot avslutter ballet i slutten av august.

For Katharina, som forteller at hun begynte å nyse allerede da gradestokken viste minus ti, etter et par dager med mildere temperaturer, er det spesielt én ting som fungerer mot allergien.

– Jeg rømmer til sjøen, vannet, havet. Vi bor ved kysten, og det å få lov til å bade og skylle med saltvann, det hjelper. Det å være ved kysten er bra for min del, der er det mindre pollen, forteller Lund.