SIKTET FOR TERROR: Den norske islamisten Arfan Bhatti (45) er siktet for medvirkning til grov terror. Politiet mener han er mannen som planla angrepet i Oslo sentrum natt til 25. juni i fjor.

Arfan Bhatti skal ha luftet planer om ambassadeangrep

Noen uker etter terrorangrepet i Oslo i fjor sommer, skal den norske islamisten Arfan Bhatti ha skrevet om å skade «vantro» i Pakistan.

Dette fremgår av chat-samtaler med en agent fra Etterretningstjenesten. Politiet mener det er Arfan Bhatti som skrev i den andre enden.

Samtalene fant sted etter terrorangrepet i Oslo i fjor sommer, hvor to menn ble drept og mange flere alvorlig såret.

I samtalene utga agenten seg for å være en høytstående leder i Den islamske staten (IS) – med mål om å lure Bhatti til å forklare seg inn i terrorsaken.

Den norske islamisten oppholdt seg på landsbygda i Pakistan på denne tiden. Derfra skal han ved jevne mellomrom ha hatt flere samtaler med agenten og skrevet om flere konkrete terrormål, deriblant ambassadestrøk i Pakistan, ifølge VGs opplysninger.

Disse terrormålene ligger i et boligkompleks hvor Bhatti selv skal ha vært på innsiden for å skaffe pass.

I dag skulle Bhatti etter planen møte i retten i Islamabad i Pakistan, men rettsmøte ble utsatt.

Domstolen skal behandle norske myndigheters ønske å få ham utlevert til Norge. Bhatti nekter å bli tvangsreturnert.

Det er uklart for VG om Bhatti er siktet for nye forhold av pakistanske myndigheter. Chat-samtalene er ifølge norsk politi i pakistanske myndigheters hender.

Bhatti nekter for å ha noe med terrorangrepet i Oslo å gjøre.

I dialogen med agenten skal Bhatti ha beskrevet området hvor den norske ambassaden i Islamabad ligger som «lite komplisert». Han skal videre ha skrevet at komplekset huset «vantro» «vantro»ikke-troende.

«U mean it is not secured?», spurte agenten.

«(...) loaded truck is not the issue in this area, but the lack of resources may be. It is secured, but easily secured», skal Bhatti ha svart.

Bhatti skal også ha fortalt agenten hvor enkelt det er for utlendinger å kjøre rundt i det aktuelle området – og at politiet og forsvaret i Pakistan er slaver for utenlandske eiendeler og penger.

«(...) it is just to drive around. On the streets and in that area and in close to their buildings. (...) The security or guards are mostly in restricted are belonging to the buildings.», skal den norske islamisten ha skrevet.

AMBASSADEN: Den norske ambassaden i Islamabad ligger her i dette komplekset.

Flere mål

VG har tidligere skrevet om et annet mål som Bhatti skal ha hatt i Pakistan: Kidnapping av norske journalister som eventuelt kom dit for å intervjue ham.

Bhatti skal ha begrunnet spørsmålet med at han hadde mottatt e-post fra journalister i Norge som ønsket intervju og var villige til å dra til Pakistan. Planen var angivelig å kidnappe journalistene når de kom, men han påpekte at dette var en langsiktig plan.

Dialogen mellom agenten og det som skal være Arfan Bhatti er nå en del av etterforskningen av terrorsaken i Oslo. Politiet har siden september i fjor jobbet med å få Bhatti utlevert fra Pakistan.

Bhatti er siktet for medvirkning til grov terror i Norge – og politiet har derfor sendt hele dialogen til pakistanske myndigheter, for å vise frem grunnlaget for terrorsiktelsen. I dette grunnlaget fremgår også terrorplanene i ambassadestrøket som knyttes til Bhatti.

Norsk politi ønsker Bhatti utlevert fra Pakistan til Norge for å stille ham for retten her. I forrige uke møtte han i en domstol i hovedstaden Islamabad, som startet behandlingen av Norges ønske om utlevering.

Oslo-politiet vil ha Bhatti utlevert fra Pakistan til Norge, for å stille ham for retten.

For en uke siden møtte Bhatti for første gang i domstolen i Islamabad.

Den norske islamistens pakistanske advokat, Zia Ur Rehman, sier han har lest terror-chatten mellom det som norsk politi mener er Bhatti og agenten fra E-tjenesten.

Advokaten hevder bevisene ikke er lovlige etter pakistansk rett.

– Det finnes heller ikke bevis for at det er Bhatti som faktisk chatter, sier advokaten til VG.

Bhattis norske advokat, John Christian Elden, sier følgende til VG om denne saken:

– Dokumentene er klausulerte så politiet har nektet Bhatti innsyn for å forsvare seg mot anklager i media, og jeg kan ikke diskutere dette konkret med han. Jeg noterer at politiet angivelig mener det gjelder Bhatti. Han har ikke bekreftet dette, og jeg noterer også at han ikke er siktet for noe i nærheten av det VG omtaler.

