PANDEMI: Slik så det ut inne i den såkalt kohorten hvor intensivsykepleiere behandlet alvorlig syke covid-19-pasienter på Oslo universitetssykehus julen 2020.

Slik skal disse intensivavdelingene møte en fremtidig krise

Etter flere år med pandemi har Helse Sør-Øst bestemt at de vil øke antall intensivplasser med 22 senger de neste årene.

Kortversjonen Helse Sør-Øst planlegger å øke intensivkapasiteten innen 2027 med 22 flere intensivsenger, 21 overvåkningssenger og 48 forsterkede observasjonssenger.

Det foreslås å øke antall intensivsenger på samtlige sykehus utenom Oslo universitetssykehus.

Om sykehusene settes i beredskap – slik som under pandemien, kan antall intensivsenger økes til 250 plasser Vis mer

Sykehusene fikk under pandemien beskjed om å se på hvilken intensivberedskap og kapasitet de hadde. Men måneder med krangling om definisjonen på en intensivseng fulgte og arbeidet stanset opp. I mellomtiden pekte Koronakommisjonen på at intensivkapasiteten i norske sykehus var for lav og at det var behov for flere intensivsykepleiere.

Nå har helseregion Sør-Øst, som inkluderer store helseforetak som Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus, svart Helsedepartementet. De andre helseregionene er ikke ferdig med sitt arbeid.

I den ferske rapporten står det at helseregionen frem mot 2027 vil øke antall intensivsenger intensivsengerSengeplasser som blant annet har ressurser til organstøttende behandling. med 22 plasser. De vil i tillegg øke antall overvåkingssenger overvåkingssengerSengeplass som har ressurser til organstøttende behandling av to organ. med 21 plasser. I tillegg vil helseregionen øke antall forsterkede observasjonssenger forsterkede observasjonssengerSengeplasser som har ressurser til organstøttende behandling av ett organ. med 48 plasser.

Samlet sett foreslår helseregionen at intensivkapasiteten skal se slik ut om fem år:

150 intensivsenger

168 overvåkningssenger

101 forsterkede observasjonssenger

KOHORT: Da OUS opplevde en stor økning i antall coronapasienter julen 2020, ble de samlet i en såkalt intensivkohort bak denne døren.

Ingen økning på OUS

Det foreslås å øke antall intensivsenger på samtlige sykehus utenom Oslo universitetssykehus, hvor Ullevål, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker sykehus holder til. Dette skjer samtidig som det er forventet at befolkningen som hører til OUS vil øke med i overkant med i overkant av 61.000 innbyggere. I 2030 er det ventet at nesten en fjerdedel av innbyggerne i Oslo er over 65 år og derfor vil kunne ha et økt behov for helsehjelp på sykehus.

– Jeg tror ikke at behovet for intensivsenger i OUS kommer til å være konstant gjennom perioden frem mot 2030 og nye sykehus, sier klinikkleder Øyvind Skraastad ved Akuttklinikken på OUS.

– På basis av erfaring med dagens driftssituasjon, rollen vår som landets viktigste og største intensivavdeling og den beredskapsrollen OUS har, kommer det til å være et økende behov for bemannede intensivsenger i OUS fremover, utdyper han.

INTENSIVEN: På Ahus jobbet intensivsykepleiere med svært syke covid-19-pasienter gjennom hele pandemien.

På Ahus er det foreslått å øke antall intensivsenger fra ti til 14 plasser.

– Det er spesielt kategori 3-senger kategori 3-sengerIntensivsenger som har vært den særlige utfordringen til Ahus. Vi startet utgangen av pandemien med redusert drift i helgene til åtte senger. Så fikk vi budsjett til å øke til ti senger hele uken. Det var steg én for oss som ikke står i oversikten. Det har vært en av fanesakene som vi hadde fokus på under pandemien, sier Sulvi Vullum, som er seksjonsleder på intensiven på Ahus.

– Hva synes du om den foreslåtte opptrappingsplanen?

– På kort og mellomlang sikt mener jeg vi har lagt en realistisk opptrappingsplan. Det vil være mange som mener at man skal trappe opp fortere. Det jobbes langsiktig og tverrprofesjonelt for å løse utfordringene på intensivområdet. Det betyr at de tallene ikke nødvendigvis vil se slik ut om noen år, sier hun.

Beredskapsplan

Erfaringene fra pandemien og tiden etter beskrives i rapporten som «perioder med svært høy kapasitetsutnyttelse», hvor det er «særlig økning i merarbeid, timelønn og overtid for intensivsykepleiere / sykepleier.» Om krisen skulle inntreffe igjen ser sykehusene for seg å kunne øke sin kapasitet til følgende:

250 intensivsenger om sykehusene er i beredskap

176 intensivsenger om sykehusene opplever økt kapasitet

PÅ OUS er det lagt opp til at de kan gå opp til 70 intensivsenger ved økt kapasitet og opp til 98 hvis sykehuset går i beredskap – som skjedde da pandemien kom til Norge.

– Tror du at intensivkapasiteten hos dere fremover vil være god nok, også til å møte kriser?

– Vi har et system hos oss med reserver som vi er nødt til å ta i bruk når vi trenger. Det er belastende for ansatte og ledere å ligge nær kapasitetssmaks over lengre perioder. Det ville det vært klokere og enklere å drive for sykehuset om budsjettrammene våre var mer dekkende for behovet. Intensivarbeid er øyeblikkelig hjelp, og vi må ta de grepene som er nødvendige når behovet er der, sier klinikkleder Skraastad.

GUL BEREDSKAP: Helsepersonell jobber med en alvorlig syk covid-19-pasient i mars 2021. Da var sykehuset i gul beredskap.

På Ahus er det foreslått at de kan øke til 15 intensivsenger ved økt kapasitet og 19 intensivsenger om sykehuset settes i beredskap.

– Ahus jobbet etter pandemien godt med å høste erfaringer om fleksible løsninger og ikke minst å ha personell som kan trå til hvis det er økt behov i perioder, sier seksjonsleder Vullum.

På innsiden av intensiven: – Det er nesten så vi holder pusten

– Men ingen vet hvor stor den neste krisen blir, selv om vi har gjort oss masse erfaringer fra år med pandemi. Det utdannes også intensivsykepleiere i mye høyere takt enn det gjorde før og det er veldig viktig, fortsetter hun.

