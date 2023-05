Her blir Kevin Simensen (26) slått med knyttet neve av politibetjenten. Det viser en video på Dagbladet TV. Foto: Dagbladet TV

Politibetjent om videosletting: «Skjedde i kampens hete»

Politibetjenten som ble ilagt et forelegg fra Spesialenheten for å ha slettet videomateriale på Marius Stormos telefon, vedtar forelegget.

Det opplyser Spesialenheten.

En politibetjent er tiltalt for vold, etter at han natt til søndag 30. oktober gikk løs på to unge menn med knyttnever og batong på Kongsberg.

En av disse var Kevin Simensen (26), som lagt i bakken av politibetjenten. Marius Stormo filmet deler av volden.

Han har tidligere forklart at en av de andre politibetjentene på stedet tok telefonen hans og holdt den opp mot ansiktet hans for å låse den opp.

Deretter slettet han videoen fra Stormos telefon.

«Dumt av meg»

Politibetjenten har en annen versjon.

I betjentens forklaring skal han ha sagt at han lette etter ID på Stormo, da han fant bankkort sammen med mobilen hans i lommen til Stormo. Her skal mobilen ha vært «åpen», slik at betjenten kom rett inn på en video.

Betjenten har forklart at han var bekymret for Simensens personvern, og tenkte at han ville unngå at videoen ble spredt på sosiale medier av hensyn til Simensen. Derfor slettet han videoen fra mobilen til Stormo.

Han har forklart at slettingen skjedde i «kampens hete», skriver politiet i pressemeldingen. Han skal ikke hatt som intensjon å slette bevis i en potensiell straffesak.

I rapporten til betjenten har han blant annet skrevet «sett i ettertid var det dumt av meg å slette denne filmen».

Vedtar forelegget

Nå har Spesialenheten for politisaker konkludert at politibetjenten som slettet videoopptaket opptrådte grovt uaktsomt.

Politibetjenten som slettet videoen får en bot på 12.000 kroner.

Slettingen var uberettiget og et grovt brudd på tjenesteplikten, ifølge Spesialenheten.

Politibetjenten vedtar forelegget.