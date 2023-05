FAMILIEVENN: Hannkatten «Nusse» var ofte innom Elisabeth Elstad Olsen i Sandefjord.

Katten «Nusse» avlivet: − Sår forenlige med skuddskader

Matmor Elisabeth Elstad Olsen er i sjokk etter at hun fant nabolagskatten «Nusse» med store skader. Nå frykter hun for sine egne katter.

Kortversjonen Elisabeth Elstad Olsen fra Sandefjord fant katten «Nusse» hardt skadet forrige uke.

Katten måtte avlives.

Meldingen fra dyrlegen var at skadene var forenlig med skuddsår, ifølge Dyrevenn Vestfold.

Elisabeth Elstad Olsen er skremt og tør ikke la egne katter være ute alene. Vis mer

Forrige uke sto hannkatten «Nusse» utenfor døren til Elisabeth Elstad Olsen i Sandefjord. Ryggen var krum og halen hang ned.

Da skjønte hun at noe var galt.

– Jeg tok den inn og så at den hadde sår bak. Det luktet forferdelig, forteller hun til VG.

Det er Olsen som har døpt katten Nusse. Hun eier ikke katten selv, men forteller at den begynte å streife rundt i nabolaget for et par år siden.

Siden da har den vært en fast gjest hos familien som alltid har tatt den varmt imot, forteller hun.

LETT Å LIKE: «Nusse» (t.h.) kom godt overens mod Olsens hunnkatter.

Hun tok med den forkomne katten til Dyrevenn Vestfold som tar imot katter til adopsjon.

– Den greide ikke å holde på avføringen. Den var veldig tilbaketrukket, sier Linda Victor Thorsen (63) fra Dyrevenn Vestfold, som tok den imot.

Sandefjords Blad omtalte saken først.

– Forenlig med skuddsår

De fikk time til dyrlege dagen etter, der det ble tatt røntgen.

– Dyrlegen sa at den hadde sår som var forenlige med skuddskader, sier Thorsen.

Beskjeden de fikk var at katten hadde store skader på tarmsystemet. Det endte med at katten måtte avlives, ifølge Thorsen.

– Hvis det er sånn at noen går rundt og skyter katter er det veldig alvorlig, sier hun.

De kommer til å anmelde saken.

– Vi synes ikke dyrekriminalitet blir tatt på alvor. Det er altfor mange katter og dyr som går for lut og kaldt vann, sier Thorsen.

– Flere meldinger

Sør-Øst politidistrikt har en egen dyrevelferdsgruppe. Etterforsker Vetle Gundersen i dyrevelferdsgruppen forteller til Sandefjords Blad at de har fått inn flere saker der katter skal ha blitt skutt.

– Som regel går meldingene på at katter kommer hjem til matmor med et prosjektil i pelsen. Dette er åpenbart dyreplageri, men fellesnevneren i mange av sakene er dessverre at det ikke foreligger opplysninger om gjerningspersonen, sier han til avisen.

VG har forsøkt å få en kommentar, men dyrepolitiet hadde ikke anledning til å svare lørdag formiddag.

Skremt av hendelsen

Elisabeth Elstad Olsen som fant «Nusse» skadet sier at hun savner den.

– Det er til å begynne å gråte av. Det er den fineste hannkatten jeg har møtt noen gang.

Hun har selv flere hunnkatter. Nå tør hun ikke la kattene være ute når hun forlater huset.

– Det er fælt å tenke på at noen kan ha skutt en katt i nærområdet. Jeg blir skremt, sier Olsen.

