Nachspielet ble arrangert på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

Frp-politiker sykmeldt etter nachspiel-varsel

En lokal FrP-topp er sykmeldt etter at partiet mottok et varsel om hans oppførsel i forbindelse med et nachspiel forrige helg.

FrPs assisterende generalsekretær Helge Fossum opplyser i en sms til VG at mannen er sykmeldt.

Nachspielet ble arrangert på en suite på Clarion Hotell ved Gardermoen etter partiets landsmøte natt til søndag. På nachspielet skal Frp-politikeren blant annet ha tatt en journalist i skrittet.

VG får opplyst at mannen deretter skal ha kjeftet på og truet en annen journalist, og tatt kvelertak på en tredje person, også en journalist. Ifølge VGs opplysninger jobber journalistene i Dagbladet og Nettavisen.

En av VGs reportere var innom nachspielet, men ble ikke vitne til hendelsen.

Reagerer på oppførselen

Det er uklart om varselet kom fra et av de to mediehusene, eller om det ble varslet internt i partiet. Nettavisen bekrefter i en artikkel at to av journalistene jobber hos dem. Dagbladets sjefredaktør Alexandra Beverfjord sier til VG at hun ikke ønsker å kommentere saken.

– Vi reagerer på oppførselen til Frps politiker. Journalister må kunne dekke et årsmøte til et politisk parti uten å bli trakassert eller fysisk angrepet, sier Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum til sin egen avis.

Som følge av hendelsen skal den mannlige politikeren ha blitt kastet ut av nachspielet. Ingen skal ha blitt fysisk skadet.

– Fullstendig uakseptabelt

– Vi undersøker nå saken i samarbeid med de berørte. Så lenge vi undersøker saken kan jeg ikke nå gå konkret inn i hva som har skjedd eller hva som kan skje, skriver generalsekretær Helge Fossum i en e-post til VG lørdag kveld.

Han viser videre til svaret han ga fredag hvor Fremskrittspartiet bekreftet at de kjente til hendelsen og at de håndterer dette som et formelt varsel som behandles av Fremskrittspartiets hovedorganisasjon.

– Beskrivelsen av atferd er fullstendig uakseptabel og noe vi overhodet ikke skal ha noe av blant våre folke- og tillitsvalgte, og i partiet, skrev Fossum fredag.

Fossum har ikke besvart VGs spørsmål om hvem som sendte varselet, eller om partiet har mottatt flere varsler mot politikeren.

Ifølge Fossum er mannen sterkt preget og angrer på situasjonen.

– Først og fremst fordi han tenker på de berørte, skriver Fossum i en sms til VG.

Han viser også til at mannen har uttalt følgende i en melding som ble sendt via partiet til Dagbladet fredag:

– Jeg fikk i meg altfor mye alkohol denne kvelden. Jeg fikk i meg mer alkohol enn at jeg hadde kontroll. Det og alt dette kan ha medført beklager jeg på det aller, aller sterkeste. Jeg ønsker også å gjøre dette direkte til de berørte. Jeg vil ansvar for forholdet og har tatt kontakt med psykolog for å sørge for at jeg ikke kommer i en slik situasjon igjen. Jeg vil også samarbeide med hovedorganisasjonen fullt og helt.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post