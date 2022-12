INTENSIVADELING: Bildet er tatt på generell intensiv 1 på Rikshospitalet i Oslo i januar i år. På denne avdelingen ligger de aller sykeste pasientene rammet av korona.

Uro ved sykehusene: − Strikken er tøyd veldig langt

Flere sykehus melder om en krevende situasjon. Stadig flere legges inn med influensa, corona og RS-virus. Kombinert med sykdom blant egne ansatte er de urolige for vinteren.

Årets influensautbrudd er i gang, og økningen skjer tidligere enn normalt. De ventes mye smitte rundt jul og nyttår.

Det var meldingen i Folkehelseinstituttets (FHI) ukerapport torsdag.

Men selv om det er influensa som dominerer øker også tilfellene av RS-virus raskt. Særlig blant barn under fem år. Samtidig øker coronasmitten. Riktig nok ikke like mye, men totalen vil merkes, advarer FHI:

– Epidemier av luftveisinfeksjoner vil de nærmeste månedene gi stor belastning på helsetjenesten. Sykehusene og kommunene må ha beredskap for mer sykdom, større sykefravær, flere innleggelser og flere utbrudd i sykehjem og sykehus.

Frykter samtidige bølger

VG har kontaktet en rekke sykehus i hele landet i tillegg til Helsedirektoratet. Flere av dem uttrykker at situasjonen allerede er krevende. Nå er de spente på de neste månedene.

– Vi er fortsatt i starten av vinteren, og det er stor usikkerhet knyttet til hvor stor belastning dette vil medføre, skriver viseadministrerende direktør ved Stavanger universitetssykehus Elisabeth Farbu i sitt svar.

Kommentar: Det kan bli munnbind i vinter

ASSISTERENDE HELSEDIREKTØR: Espen Nakstad hos Helsedirektoratet.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad lanserer dette som et sannsyling scenario:

– Det er klart at det kan bli problematisk ved samtidige bølger av flere luftveisvirus de kommende ukene.

Det trekker også viseadministrerande direktør ved Haukeland universitetssjukehus, Clara Gjesdal, frem som sesongens store spenningsmoment.

– Hver for seg takler sykehuset både influensa, covid og en RS-sesong. Utfordringen er større dersom alt topper seg samtidig, da blir det krevende. Vanligvis kommer RS-bølgen i februar-mars. Nå kommer den flere måneder tidligere, skriver hun.

– Strikken er tøyd veldig langt nå. Hvis vi får stort sykefravær nå i julehøytiden vi snart går inn i vil det bli utfordringer med bemanningen, sier avdelingsoverlege ved Infeksjonsmedisinsk avdeling på Oslo universitetssykehus (OUS), Anne Maargaard.

AVDELINGSOVERLEGE: Anne Maargaard jobber ved Infeksjonsmedisinsk avdeling på Oslo universitetssykehus (OUS).

Igangsatt tiltak

Ellen Henriette Pettersen, direktør medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet forteller at de merker godt at sykdomsvinteren har tyvstartet.

– Situasjonen er krevende både som følge av økt antall pasienter, men også som følge av høyt korttidsfravær blant ansatte, forteller hun.

Info Helsedirektoratets råd for å unngå smittespredning Espen Rostrup Nakstad oppfordrer alle til å gjøre det vi kan for å begrense sykefravær og press på helsetjenesten. Her er hans råd: Følg rådene om vaksinasjon.

Holde deg hjemme ved sykdom.

Alle som vet at de er smittsomme bør bruke munnbind hvis de ikke kan unngå å ferdes innendørs med andre mennesker, for eksempel på buss eller legekontor.

Særlig utsatte personer kan også bruke munnbind for å beskytte seg.

Hvis man ønsker å vite om man har covid-19, er det fortsatt mulig å bruke selvtester hjemme. Det kan for eksempel være lurt å teste familiemedlemmer som blir syke hvis man selv jobber i helsetjenesten. Vis mer

Pettersen forklarer at det i år ser det ut til at økningen av covid-19, influensa og RSV-infeksjoner treffer samtidig. Nå har sykehuset igangsatt flere tiltak for å avlaste avdelingene.

– Blant annet nedtak av planlagt aktivitet og omdisponering av personell, forklarer Pettersen.

Også i Stavanger har man måttet omprioritere.

– Vi har vært nødt til å stryke enkelte planlagte operasjoner på grunn av økt pågang av pasienter og høyt sykefravær. Akutt- og øyeblikkelig hjelp, kreftpasienter og barn prioriteres, opplsyser visedirektør Farbu.

FHI om virussmitte: − Kan gå mot en tøff juleferie

SYKESHUS: Stavanger universitetssykehus har måttet gjøre omprioriteringer den siste tiden.

Covidslitasje

Ikke alle sykehusene VG har kontaktet har vært nødt til å gjøre det så langt, men de merker alle et økende antall innlagte. Maargaard ved OUS er særlig bekymret for én utvikling de har sett den siste uken:

– Vi har hatt flere yngre pasienter med alvorlig influensa og lungebetennelse. Dette kommer på toppen av en allerede presset avdeling, forteller hun, og kommer inn på et tema som flere av de andre sykehusene også er inne på:

– Vi er slitne etter snart tre år med covid.

Fagdirektør Susanne S. Hernes ved Sørlandet Sykehus stemmer i.

– Vi har gode planer derom det kommer mange pasienter med luftveisinfeksjoner samtidig. De ansatte er godt trent, men de er slitne etter pandemien, skriver Hernes.

Haster

Ifølge ukesrapporten fra FHI ble det i uke 49 registrert 163 nye innleggelser med influensa. Det er en kraftig økning fra 95 i uke 48.

– Influensavaksineringen haster nå, slår FHI fast, slik de også gjorde for en uke siden.

FHI: Årets virus kan gi kraftigere influensa hos barn

VAKSINE: FHI er bekymret for at bare en svært lav andel av barn med risikofaktorer for alvorlig influensa er vaksinert. Det er også fortsatt for lav dekning blant anbefalte grupper, skriver FHI. Særlig blant helsepersonell og risikogrupper under 65 år.

Antall nye pasienter innlagt med covid-19 har økt siden uke 39 fram til uke 48. Det er foreløpig rapportert om 289 nye pasienter i uke 49, men det vil trolig oppjusteres.

Fra sykehuset Østfold meldes det at det er trangt om plassen. Flere pasienter må dele rom, eller ligge i korridorene. Og toppen er ikke nådd.

– Antallet covidpasienter er høyt, mens RS og influensa har ikke nådd bølgetoppen, skriver kommunikasjonssjef Bjørn Hødal.

Viseadministrerende direktør Jørn A. Limi ved Akershus universitetssykehus (Ahus) beskriver en situasjon med stor pågang av pasienter med ulike og ofte sammensatte sykdomsbilder.

– Samlet sett er det en krevende driftssituasjon i akuttmottakene og på flere sengeavdelinger. Det er utfordrende å finne plass til enhver tid, skriver han.

I tillegg er det utfordringer med sykefravær blant deres egne, selv om man forebygger blant annet gjennom omfattende vaksinering av personalet.

– Situasjonen oppleves som krevende for mange ansatte, ifølge Limi.

Les også FHI: 25.000 vaksinedoser kan havne i søpla Vaksinedoser anbefalt til barn kan havne i søpla. Blir ikke flere vaksinert kan det føre til mange…

SYK: Etter flere år med lite influensavirus i omløp, har de yngste barna mindre immunitet mot årets influensaepidemi.

Positive nyheter også

Men til tross for at mange påpeker at ting er krevende er det også positive ting som kommer i svarene fra sykehusene og Helsedirektoratet.

– Covidpasientene er ikke så syke som i begynnelsen av pandemien, forteller Gjesdal på Haukeland.

Færre enn 10 prosent av de innlagte covid-19-pasientene trenger intensivbehandling, ifølge Espen Rostrup Nakstad.

– For influensa er andelen enda lavere. I tillegg er pasientene jevnt fordelt i hele landet, det gjør at presset på sykehusenes intensivkapasitet ikke er like stort nå som i tidligere bølger av pandemien, ifølge ham.

VG har også stilt de samme spørsmålene til St. Olavs hospital og Universitetssykehuset Nord-Norge. De hadde ikke anledning til å svare torsdag.