RÅDGIVER: Statssekretær Kristoffer Thoner (Ap) ved SMK (t.v), her på reise med Jonas Gahr Støre da han jobbet for ham under valgkampen i 2019.

SMK: Disse står på den norske kundelisten til Støres pressesjef

Statsminister Jonas Gahr Støres nye pressesjef Kristoffer Thoner har hatt Schibsted, Posten Norge og Helse Sør-Øst på kundelisten.

Det bekrefter Statsministerens kontor (SMK) i en pressemelding.

McKinsey har lørdag sendt et brev til Statsministerens kontor hvor de opplyser om Kristoffer Thoners norske kunder i perioden fra oktober 2019 til desember 2022.

På listen står følgende selskaper og foretak:

Helse Sør-Øst

Posten Norge

Schibsted

Telenor

Amedia

Det har blitt bråk etter at Støre forrige uke ansatte Kristoffer Thoner (Ap) fra konsulentselskapet McKinsey som sin nærmeste rådgiver. Han har hemmelig kundeliste.

SMK har innstendig bedt McKinsey om at Thoner kan få fortelle sjefen og andre viktige personer hos SMK om hvem han jobbet for, men konsulentselskapet har sagt at det er opp til kundene.

Det er tidligere kjent at Telenor og Amedia har stått på Thoners kundeliste, etter at selskapene selv har bekreftet dette.

NHO har bekreftet at han var deres kontaktperson da McKinsey deltok på NHOs årskonferanse, men de har avvist at de har stått på kundelisten hans.

McKinsey opplyser at det pågår en prosess for å innhente klientsamtykke fra internasjonale kunder som Thoner har jobbet for i samme periode, skriver Statsministerens kontor i pressemeldingen.

VG er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i VG eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.