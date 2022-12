DRAPSTILTALT: Rettssaken mot Johny Vassbakk går mot slutten. Snart skal dommerne ta stilling til hvorvidt de mener 52-åringen fra Karmøy utover enhver rimelig tvil begikk drapet på Birgitte Tengs for over 27 år siden.

DNA-beviset mot Vassbakk: − Oversmitte usannsynlig

Nå skal dommerne vurdere om Johny Vassbakk skal dømmes for drap. Noe av det mest sentrale er hvordan det som skal være hans DNA, havnet på Birgitte Tengs’ strømpebukse.

– Det virker som om gjennomgangene i rettssaken akkumulerer i at funnet trolig er handlingsrelatert, sier Ragne Farmen, en uavhengig DNA-analytiker med doktorgrad i molekylær biologi.

– Betyr det at DNA-funnet kan knyttes til drapet på Birgitte Tengs?

– Nei. Det tolkes som at det har vært direkte kontakt mellom de to, men så er det opp til retten å bestemme når den kontakten har skjedd, sier hun.

Farmen har fulgt deler av rettssaken som omhandler DNA på oppdrag for VG. Hun har ikke innsyn i saksdokumentene, men har lyttet til ekspertenes redegjørelser og har tidligere oppsummert inntrykket hun sitter igjen med i Krimpodden.

DNA-ANALYTIKER: Ragne Farmen lyttet til DNA-redegjørelsene under rettssaken mot drapstiltalte Johny Vassbakk (52).

«Oversmitte», «forurensing» og «kontaminering» er begreper som brukes om når DNA smitter over fra en person eller gjenstand til en annen person eller gjenstand, altså uten direkte kontakt.

I rettssaken mot Vassbakk, som nå er slutt, har begrepene vært sentrale.

Vassbakk nekter straffskyld og har hele tiden fastholdt at, så vidt han vet, aldri har møtt Birgitte Tengs.

Ett DNA-funn kan knytte ham til drapet på 17-åringen.

Når dommerne i Haugaland og Sunnhordland tingrett skal ta stilling til hvorvidt de mener 52-åringen utover enhver rimelig tvil er skyldig, er det store spørsmålet:

Tilhører DNA-funnet Vassbakk, og ble det avsatt under drapet?

HER SKJER DET: Rettssaken mot Johny Vassbakk foregår i Haugesund tinghus.

Ja, mener påtalemyndigheten. Under aktoratet mener Vassbakk avsatte DNAet på strømpebuksen med en blodig finger i forbindelse med drapshandlingen.

Forsvarerne kaller dette spekulasjon. De mener det hverken er bevist at DNA-funnet tilhører Vassbakk, eller at det ble avsatt ved direkte kontakt.

Aktoratet ber om 17 års fengsel. Forsvarerne ber om full frifinnelse. Dommen kommer etter planen. 24 februar 2023.

I KLINSJ: Forsvarer Stian Kristensen (til venstre) mener DNA-beviset er for svakt til å alene knytte klienten hans til drapet. Aktor Thale Thomset er uenig. Her er de utenfor rettssalen i Haugesund.

Må vurdere om det er Vassbakks DNA

Først og fremst må dommerne ta stillng til hvorvidt DNAet på strømpebuksen tilhører Vassbakk.

En rekke internasjonalt anerkjente eksperter har over flere dager gitt detaljerte redegjørelser for ulike undersøkelser av DNA-funnet.

Flere av dem har uttalt at DNA-funnet sannsynligvis tilhører Vassbakk, på grunn av mutasjonen i Y-profilen som ingen av slektningene hans har.

Politiet kartla kartla 52-åringens familie tilbake til 1700-tallet, uten å finne aktuelle kandidater med samme mutasjon.

– Vi står igjen med én person, som da er tiltalte og bosatt på Karmøy, sa politioverbetjent Erik Solheim ved avdelingen for kalde saker ved Kripos da han presenterte prosjektet i retten.

I ILDEN: Onsdag 21. desember var rettssakens aller siste dag. Forsvarerne Stian Kristensen (til venstre) og Stian Bråstein holdt et opphetet avsutningsforedrag der de anklaget påtalemyndigheten for å invitere retten til synsing og spekulasjon.

Men det betyr ikke at det ikke kan finnes andre med samme mutasjon, fastholdt forsvarer Stian Kristensen:

– Hvis en tenker at det er 2,5 millioner menn i Norge, så kan det statistisk sett være 17 eller 18 menn med samme Y-profil, sa Kristensen i retten.

– Disse 18 vet vi ikke hvor var i 1995, men vi vet at de må ha hatt samme stamfar. Vi kan bare konstatere at politiet ikke har klart å finne noen av disse 18.

Info DNA-beviset – kort oppsummert DNA-funnet er påtalemyndighetens kronbevis i saken. Det er årsaken til at politiet gikk til pågripelse av Vassbakk i fjor høst og at han nå er tiltalt for drapet.

Det ble avdekket øverst ved linningen på strømpebuksen som Birgitte Tengs hadde på seg da hun ble drept natt til 6. mai 1995.

Funnet er ikke en fullstendig DNA-profil, men en Y-profil (arvelig mannlig kjønnsmarkør) som klaffer med Vassbakks Y-profil.

Alle menn i samme farslinje har samme Y-profil.

Senere undersøkelser konkluderte med at Vassbakk har en mutasjon i sin Y-profil som utelukker hans mannlige slektninger.

Det betyr at det er svært høy sannsynlighet for at DNA-funnet tilhører Vassbakk. Ifølge to rettsoppnevnte eksperter, Peter Gill og Jonathan Whitaker, består funnet av rundt 200 celler som trolig stammer fra Vassbakk.

Under rettssaken har fokus vært hvordan DNAet kom på strømpebuksen mer enn hvorvidt funnet tilhører Vassbakk. Vis mer

Må utelukke oversmitte

For det andre må dommerne ta stilling til hvorvidt de mener DNA-funnet ble avsatt ved direkte kontakt, eller «primærkontakt» i stedet for «sekundærkontakt».

I retten har politiet brukt «kontaminering» for å beskrive eventuell smitte som kan ha skjedd før drapet, «forurensing» om eventuell smitte som kan ha skjedd etter drapet.

Flere alternative teorier for hvordan DNAet kan ha smittet over ved en tilfeldighet er blitt luftet i retten.

Forsvarerne har argumentert for at et tilfeldig møte på butikken, et offentlig toalett eller håndtering av vekslepenger kan ha ført til at Vassbakk sitt DNA kan ha smittet over på strømpebuksen.

De trakk også frem en fagartikkel skrevet av Peter Gill, en britisk DNA-ekspert og sakkyndig i rettssaken mot Vassbakk.

I VITNEBOKSEN: Peter Gill er pensjonert professor ved Universitetet i Oslo. Forrige uke vitnet han i rettssaken mot Johny Vasssbakk. – Konteksten avgjør alt – den er nøkkelen, sa han da.

Artikkelen DNA evidence and miscarriges of justice (DNA-bevis og rettferdighetsfeil) inneholder eksempler der bruk av DNA-bevis i straffesaker har gått ordentlig galt. For eksempel ble en taxisjåfør i Storbritannia beskyldt for å ha drept en sexarbeider i 2005 etter funn av mikroskopiske mengder av hans DNA under fingerneglene hennes.

DNA-analytiker Farmen mener eksempelet er lite relevant for denne saken, ettersom taxisjåføren led av en sjelden hudsykdom som gjorde at han avsatte unormalt mye DNA. Han ble frifunnet for drapet.

Info Strømpebuksens lange reise Birgitte Tengs ble funnet med strømpebuksen og trusen rullet ned rundt anklene.

Strømpebuksen ble skilt fra trusen hennes etter obduksjonen, en gang mellom 9. og 11. mai 1995. Nøyaktig når, vet ikke politiet

Drøyt ett år etter drapet ble en blodflekk på strømpebuksen klippet ut og lagt på en liten beholder med konserverende væske.

Der lå den i over 20 år før Kripos’ gruppe for etterforskning av kalde saker gjenopptok etterforskningen og prøvene ble analysert på nytt.

Politiet mener oversmitte ikke kan forklare DNA-funnet, selv om de ikke kunne svare retten på hvor mange som har håndtert strømpebuksen oppigjennom årene. Vis mer

– Man kan ikke utelukke oversmitte i denne saken?

– Det er vanskelig å gi et sikkert svar på det, sier Farmen.

– Har det kommet frem troverdige kilder til oversmitte i løpet av den gjennomgangen du har fulgt med på?

– I gjennomgangen i retten har man vurdert de stedene hvor cellemateriale fra Vassbakk eventuelt kan ha smittet over på Birgitte Tengs eller på beslagene. Politiet har prøvd å se om det kan ha skjedd, og jeg oppfatter at det utelukkes som sannsynlig, sier Farmen.

– Da lander man på at dette trolig er en handlingsrelatert sammenheng.

Farmen legger til at dette ikke er en konklusjon, men et samlet inntrykk som baserer seg på vitnemål, oppleste avhør og andre elementer som har kommet frem under rettssaken.

– Handlingsrelatert betyr at DNA-et har vært direkte avsatt, det har ikke vært forurensing eller oversmitte. Men når denne kontakten skjedde, må dommerne ta stilling til, sier Farmen.

FRARØVET LIVET: Birgitte Tengs ble bare 17 år gammel. Bildet av Karmøy-jenta i bunad gikk Norge rundt og har, ifølge foreldrenes bistandsavdvokat Erik Lea, vært en vond påminnelse om det smertefulle tapet av datteren deres for over 27 år siden.

Må vurdere om DNA-et kan knyttes til drapet

Ingen av de sakkyndige har sagt at DNAet må ha blitt avsatt under drapshandlingen.

Men det kan de heller ikke gjøre, forklarer Farmen.

– Eksperter sier aldri «det må ha skjedd på denne måten». Det er et spørsmål dommerne må avgjøre.

Det er det tredje spørsmålene dommerne må besvare. Og det er her dommerne advares mot å bruke DNA som eneste bevis.

– DNA må stå i kontekst, sier Farmen, og viser til det en rekke sakkyndige har påpekt i løpet av rettssaken.

Også forsvarerne brukte mye tid på dette i sin avslutningsprosedyre.

Må ha flere bevis

I denne saken får DNA funnet forhøyet vekt fordi det er det eneste tekniske beviset, forklarer Farmen.

– Ja, det er et DNA-funn. Ja, det er gjort en grundig gjennomgang av statistikere og eksperter i retten som viser at det med stor sannsynlighet stammer fra Vassbakk. Men hvordan kom det dit? Man vet jo ikke hvordan det er avsatt, sier Farmen.

– Det er ett bevis. Og det er det jeg er overrasket over: Hvorfor var det ikke flere tekniske spor?

Farmen har tidligere påpekt at DNA funn kan ha gått tapt fordi Rettsmedisinsk institutt OUS opererer med strengere retningslinjer for rapportering enn for eksempel det østerriske instituttet som fant Vassbakks DNA på strømpebuksen.

– Det ble antydet av DNA-ekspertene i saken at ettersom man her har å gjøre med svært små mengder DNA, og kanskje bare berørings-DNA, burde man utvidet analyseverdiene, sier Farmen.

– Det er helt klart en ulempe at man kun har ett teknisk sporbevis når man tar denne saken til retten, sier Farmen.

Dommen mot Vassbakk avsies etter planen 24 februar 2023.