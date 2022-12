FLYKTNINGEN: Abdallah Laith (27) har jobbet hver julaften siden han kom til Norge.

Disse holder samfunnet i gang slik at du kan nyte julen

Mens du kanskje sitter og nyter fri, er det folk over hele Norge som får samfunnet til å gå rundt.

Behov for akutt helsehjelp eller uventede problemer kan oppstå når du minst venter det. Over hele landet er på folk på jobb for å hjelpe deg om uhellet skal være ute.

Kanskje har du bommet på sjysausen til julematen. Eller kanskje glemt fløten til desserten.

Ikke noe problem. For over hele landet finnes det døgnåpne butikker, med ansatte som står i kassen for å hjelpe nettopp deg.

Mange rundt om i hele Norge jobber på julaften. VG har snakket med noen av de som får hjulene til å gå rundt.

En av dem er 27-år gamle Abdallah Laith. Han står bak kassen i en Bunnpris-butikk i Oslo.

– Kollegene mine vil ta ferie så jeg hjelper dem slik at de kan feire med familien. Jeg er alene i Norge så jeg feirer ikke jul, for meg er det greit å jobbe og så får man jo ekstra betalt, sier han til VG med et smil.

TAR IMOT KUNDENE MED ET SMIL: 27-åringen synes det er helt greit å jobbe på julaften. I tillegg synes han kundene som kommer innom er veldig snille.

Selv kom han som flyktning fra Irak til Norge under flyktningkrisen i 2015, men han er alene i landet, og helt siden har fått lov til å jobbe i Norge, har han jobbet hver eneste julaften.

– Vi må hjelpe, hvis vi holder stengt blir det krise, sier han.

Og erfaringer har han gjort seg. Hvert år er det noe nordmenn glemmer og må løpe til butikken for – selv på julaften.

– Det er mest kaketing og sånn, sier han.

KJENT FJES: På bunnpris-butikken på Adamstuen i Oslo er Abdallah Laith et kjent fjes. Kundene kommer ofte innom for å si hei og slå av en prat.

Han har blitt et kjent fjes på Bunnprisen ved Adamstuen i Oslo og synes det er hyggelig å jobbe på julaften. Naboene kommer til og med på besøk denne dagen.

– De kommer innom med kaker og sånn, det gjør de også når det er eid. Vi har veldig snille kunder her, sier han.

– Mange sier tusen takk for at vi holder åpent, og sier det hadde vært krise hvis ikke vi hadde holdt åpent.

Ambulansearbeideren

Kanskje får en i familien et illebefinnende. Et eller annet skummelt har skjedd, og ambulansen blir tilkalt.

Ringer du 113 vil ambulansepersonell raskt stå på trappene for å hjelpe.

En av dem som jobber på julaften er ambulanselærlingen Chro Yousef Mohammed (31).

GLEDER SEG: Dette er det første året Chro Yousef Mohammed jobber som ambulansearbeider på julaften. Hun har selv ønsket å jobbe denne dagen og gleder seg.

Hun kjører rundt i en ambulanse i Jessheim-området denne dagen. Hun vil blant annet frakte folk til sykehus og legevakt. Hun vil også gi akutt medisinsk hjelp der det måtte trenges.

– Noen har jo vakter i julen og for min del er det ekstravakt, men det mitt ønske. Jeg ønsket å jobbe denne dagen og jeg gleder meg virkelig. Det blir spennende, sier hun.

Drømmen om å redde liv og jobbe som ambulansearbeider startet allerede som ung jente i Irak.

Men det var ikke der hun fikk drømmen oppfylt. Hun flyktet til Norge i 2013 og da begynte ballen å rulle.

KOLLEGER: En av de tingene som gjør det verdt å jobbe denne dagen er de gode kollegene, ifølge Mohammed. Her sitter hun med kollegaen din Marte Jordmoen Breen.

– Endelig kom jeg hit og her fikk jeg muligheten, sier hun.

I Norge feirer hun som regel jul, men den nye jobben gjør at det er verdt å gå glipp av feiringen.

– Jeg trives så godt i jobben min at jeg ikke kan beskrive det. Det er på grunn av de nydelige folkene og de nydelige kollegaene jeg har.

Kostvertene

Er du riktig uheldig, kan turen fra ambulansen gå videre til sykehuset. Der kan du bli liggende med beinbrudd, en sykdom som må behandles – eller kanskje du akkurat har født et barn.

Det er mange som jobber på sykehus hele året, og også denne helligdagen. Renholdsmedarbeidere, leger, sykepleiere – og kostvertene.

VENNINNENE: 20-åringene Jenny-Kristin Simonsen og Astrid Worum Furnes jobber sammen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge denne julaftenen. De begge vil prøve å bidra til at pasientene får en fin dag på sykehuset.

Det er de som passer på at buffeene på avdelingene alltid er fylt opp, som koker suppe til lunsj og serverer middag som kokkene på kjøkkenet har laget.

På Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i Tromsø er det stille før julen ringes inn. Men venninnene Astrid Worum Furnes (20) og Jenny-Kristin Simonsen (20) jobber selv om kalenderen viser 24. desember.

– Vi prøver å sørge for at pasientene får ekstra næringsrik mat, siden mange av dem spiser så lite fra før av, sier Furnes.

Det var hun som begynte i jobben først, og påvirket venninnen til å søke noen måneder senere.

KOSTVERT: I kjøleskapet finner Jenny-Kristin Simonsen (20) maten hun skal servere til de som ligger på sykehuset denne dagen.

– Jeg hadde jo aldri hørt at det var en jobb før, sier Simonsen.

Venninnene har selv valgt at de vil jobbe på julaften. Først og fremst fordi det er godt betalt og de har jobbet lite i eksamensperioden, men de er også glade for å få bidra med noe til andre i dag.

– Det er hyggelig å kunne jobbe slik at de som jobber fast kan få fri for å være sammen med barna sine, sier Simonsen.

– Og så er det jo bare de som er veldig, veldig syke som ligger på sykehuset nå, så det er ganske rolig, sier Furnes.

De hadde heller ikke fri i fjor. Mens Furnes var i førstegangstjenesten, tilbrakte Simonsen også julaften 2021 på UNN.

– Det var egentlig veldig koselig. Vi gjør jo litt ekstra ut av disse dagene, hvor man helst ikke skulle vært på sykehuset: Lager omelett eller steker rundstykker, sier Simonsen.

FØRSTE GANG: I år er første gangen jentene jobber sammen på sykehuset på julaften.

– Ja, eller vafler! Det liker de som ligger her, skyter Furnes inn.

– Hva tenker dere om at noen må være innlagt på sykehuset på julaften da?

– Det er skikkelig fælt, sier Simonsen, og legger til:

– Astrid skal jo være på barneavdelingen noen av juledagene, og da håper man jo at det ikke skal være noen der. Men så er det jo alltid noen.

– Ja, men vi føler veldig at vi kan bidra med noe. Og på julaften er jeg på fødeavdelingen, og det er jo ikke så trist. Det er jo litt selvforskyldt at man skal føde, sier Furnes.

Skaderådgiveren

Det kan være du er personen som opplever at uhellet er ute på julaften. Plutselig har et av rørene fryst og deretter sprukket. Hele kjelleren er full av vann og det er ingen julefred å få.

I tillegg har strømmen gått som følge av vannlekkasjen. Du ringer brannvesenet, men det holder ikke, du må også ringe forsikringsselskapet.

Du trenger hjelp med et sted å sove for natten – kanskje hele uken. Du trenger også å vite at du ikke blir blakk og at de vil bistå med at du får reparert kjelleren.

I Grimstad sitter en gjeng som tar nettopp denne telefonen.

HJELPEREN: Med ett smil sitter Eivind Andreas Hitrof og besvarer telefoner på julaften.

23-åringen Eivind Andreas Hitrof har jobbet med å ta slike telefoner hver julaften de tre siste årene.

– Det er jo da man trengs mest egentlig, sier han.

Han studerer til vanlig, men har en deltidsjobb i If som skaderådgiver. Når han skal velge hvilken av helligdagene han skal jobbe velger han alltid helligdagene i julen.

– Det er alltid i julen de mest stressende situasjonene kommer inn, folk trenger alltid mest hjelp da. Det er jo alltid krise hvis man ikke plutselig kan få servert julemiddagen hvis ovnen har gått i stykker eller strømmen har gått, sier han.

– På en vanlig hverdag så er det kanskje ikke så stress hvis man ikke får middagen, legger han til.

Han liker jobben sin og kjenner på en stolthet av at han kan hjelpe folk denne dagen, og hver julaften ringer folk inn med de samme problemene.

– En klassiker er at man kommer i et lite uhell i bilen på kjøpesenteret, enten om det er lille julaften eller på vei til middagen på julaften.

For han betyr det ikke så mye hva kundene ringer inn for denne dagen.

– Jeg er veldig stolt av jobben og synes det er veldig viktig. Jeg tenker at så lenge jeg jobber her, så skal jeg nok jobbe på julaften.

NÅR UHELLET ER UTE: Som skaderådgiver i If er en del av arbeidsoppgavene å hjelpe folk når det måtte trenges som mest, også på den helligste dagen av de alle nemlig 24. desember.

Ikke alene om å jobbe på julaften

De personene vi har snakket med i denne saken er ikke alene om å jobbe på denne dagen.

Hvert eneste år er det folk som jobber på julaften, slik at du og jeg kan spise god mat, slappe av og være med nære og kjære – og få hjelp om vi trenger det.

En undersøkelse utført av Opinion og Nordstat på vegne av Kommunal Landspensjonskasse (KLP) viser at ikke alle tar denne julekvelden med ro.

De forventer at litt færre enn 270.000 personer jobber i løpet av 24. desember. Selve julekvelden som er mellom 15:00 og midnatt den 24. desember tror de at litt under 140.000 mennesker vil være på vakt rundt omkring i hele Norge.