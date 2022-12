TOM TERMINAL: Bildet viser Oslo lufthavn en drøy måned etter at pandemien lukket Norge i 2020. Nå er trafikken i gang igjen, men ikke på langt nær i så stor grad som i 2019.

Avinor: Tapte 16 milliarder på pandemien

Avinor blødde penger under pandemien. Nå synker også passasjertallene betydelig rett før julehøytiden.

– Bekymringsverdig, sier Avinors konsernsjef Abraham Foss til VG.

Avinor er selskapet som drifter alle norske flyplasser.

– Vi må prioritere knallhardt fremover og telle hver krone, sier Foss.

Det bekymringsverdige handler ikke bare om to svarte år med pandemi og inntektsbortfall på 16 milliarder.

– Vi ligger også hittil i 2022 hele 24 prosent bak 2019, når det gjelder kommersielle inntekter på Oslo lufthavn – OSL alene. OSL som altså er inntektstoppen vår, presiserer han.

OSL er hent sentral i Avinors virksomhet. Den såkalte Avinor-modellen går ut på at inntektene fra de største flyplassene finansierer de små flyplassene som ellers måtte ha blitt finansiert direkte over statsbudsjettet.

Da trenger Avinor flest mulig passasjerer gjennom OSL, men deres egne prognoser tyder nå på at årets juletrafikk – på årets travleste dag, lille julaften - vil gå ned fra rundt 95.000 i 2019 til 78.000 i år.

– Det er bekymringsverdig fordi Oslo lufthavn er motoren i Avinor og står for to tredjedeler av de kommersielle inntektene, forteller Foss.

I tillegg kommer kutt i avgiftsinntekter, sier han. Disse gir ham enda mer kløe i hodebunnen, ettersom snus- og tobakkskvoten blir halvert ved utgangen av 2022.

Det vil gi Avinor et ytterligere bortfall av inntekter på 270 millioner kroner i 2023, ifølge Abraham Foss.

AVINOR-SJEF: Konsernsjef Abraham Foss.

– Hva kommer det av at vi reiser mindre i år enn i 2019?

– Det er tegn på at den reduserte kjøpekraften i markedet begynner å slå inn. Energipriser, høyere renter, inflasjon og annet gjør nok at nordmenn nå strammer inn forbruket. Det går nok også ut over forbruk som er ansett som luksusgoder, som eksempelvis ferieturer utenom høysesong, sier Foss.

Han presiserer at starten på sommeren var god, men det var før effekten av Ukraina-krigen gjorde seg gjeldende.

– Slike kriser har ofte en litt treg start, det tar tid før effektene blir synlige. Oppgangen i markedet stoppet altså i sommer, og utviklingen har vært flat eller svakt negativ i de påfølgende månedene, der vinteren vi står i er forventet å representere et bunnpunkt.

– Hvordan ser du på 2023?

– Det er vanskelig å spå fremtiden, sier Foss, som likevel mener det finnes lyst til å reise der ute og at markedet av den grunn vil ta seg opp på sikt.

– Det er stor usikkerhet knyttet til mange av effektene av pandemi og Russlands krig i Ukraina. Dette påvirker både tilbudet fra flyselskapet, og det påvirker økonomien og etterspørselen hos passasjerene. Som alle andre må vi prioritere knallhardt fremover og telle hver krone, for å sørge for at Avinormodellen består og kan binde Norge og verden sammen også fremover.