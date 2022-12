LAV VAKSINEDEKNING: Nesesprayvaksinen Fluenz Tetra anbefales til barn, men få har bestilt den.

FHI: 25.000 vaksinedoser kan havne i søpla

Vaksinedoser anbefalt til barn kan havne i søpla. Blir ikke flere vaksinert kan det føre til mange sykehusinnleggelser, sier Helsedirektoratet.

I underkant av seks prosent av barn med underliggende risikotilstander er vaksinert mot influensa.

Dette er den laveste dekningen blant gruppene som anbefales vaksinering. Til sammenligning er over halvparten av dem over 65 år vaksinert.

– Grunnen til at vi anbefaler vaksinen er for å hindre et mer alvorlig forløp av influensa. Med lav vaksinedekning blant barn, kan det bli flere barn som trenger behandling på sykehus, overlege og seksjonsleder Are Stuwitz Berg i FHI.

Går ut på dato

– Vi har jobbet hardt for å informere om muligheten for nesesprayvaksinen Fluenz Tetra som et godt alternativ til de fleste barn med underliggende risiko, men det er bestilt veldig lite av den fra kommunene og andre steder det vaksineres, sier Berg.

Det er drøye 25.000 doser igjen på lager av Fluenz Tetra, opplyser FHI til VG. Dersom ikke flere bestiller den, frykter FHI at vaksinedosene havner i søpla.

– Denne vaksinen går ut på holdbarhet i januar, så om den skal bli brukt så haster det å bestille, sier Berg og legger til:

– Vi oppfordrer kommunene og andre som vaksinerer i programmet om å bestille inn denne vaksinen slik at de har et alternativ til injeksjon for barn og foreldre som foretrekker det.

HASTER: Overlege og seksjonsleder Are Stuwitz Berg i FHI sier nesesprayvaksinen må bestilles nå.

Kun 183 mottagere fordelt på 148 kommuner har bestilt vaksinen, ifølge FHI.

– Hvorfor er det så få som bestiller den?

– Det vet vi ikke sikkert, men vi har fått tilbakemelding fra noen kommuner som ikke har bestilt fordi de mener det er enklere å bruke injeksjonsvaksinen og at de føler seg tryggere på at de gir denne korrekt, sier Berg.

En annen grunn sier Berg er at den kun finnes i 10-pakninger og at kommunen ikke får brukt alle dosene, noe som betyr et økonomisk tap.

En tredje årsak er at kommuner ikke har fått informasjon om at vaksinen nå koster like mye som den andre vaksinen til risikogruppene, sier Berg.

– Kan føre til mange innleggelser

Helsedirektoratet er også bekymret for at vaksinedosene må kastes, og at få barn er vaksinert.

– Lav vaksinasjonsgrad blant barn med underliggende risikotilstander kan føre til mange sykehusinnleggelser, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet.

– Først og fremst er vi bekymret for at barn med underliggende sykdommer skal bli alvorlige syke. Hvis det blir mange syke samtidig, vil det gå utover kapasiteten, noe som selvsagt er uheldig, legger han til, legger han til.

FLERE INNLAGTE: Divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet sier den lave vaksinasjonsgraden blant barn kan føre til mange innleggelser.

I forrige uke sa Preben Aavitsland i FHI at influensasesongen for alvor starter de nærmeste ukene.

Berg sier smitten er raskt økende nå.

– Influensasmitten er raskt økende nå, og det tar et par uker før en vaksine virker, så det haster med å la seg vaksinere nå før smitten sannsynligvis er på sitt høyeste, sier Berg.

Info Disse bør ta influensavaksine: Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

Alle fra fylte 65 år

Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i første trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.

Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

Barn og voksne med:

diabetes type 1 og diabetes type 2

kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt.

kronisk nevrologisk sykdom eller skade.

nedsatt immunforsvar.

svært alvorlig fedme ( KMI over 40).

annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa. Vis mer

FHI har tidligere varslet at tre epidemier kan ramme i samtidig i julen: influensa, RS-viruset og korona.

Og i år er det selve svineinfluensaen (H1N1) som er tilbake.

– Den samlede belastningen på helsetjenesten kan bli stor. Sykehusene og kommunene må ha beredskap for mer sykdom, større sykefravær, flere innleggelser og flere utbrudd i sykehjem og sykehus, har Aavitsland tidligere sagt til VG.