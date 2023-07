FERDIG: Rødts Bjørnar Moxnes trekker seg mandag morgen som partileder, dagen før sykmeldingen hans etter planen skulle gå ut.

Valgeksperter om Moxnes-avgangen: − I siste liten

– Moxnes ofrer seg og det redder sannsynligvis partiet, mener valgekspert Svein Erik Tuastad.

Kortversjonen Bjørnar Moxnes trekker seg som leder for partiet Rødt.

Valgeksperter mener at Moxnes' avgang er mer positiv enn negativ for partiet, fordi partiet nå kan ha fullt fokus på høstens valgkamp.

Statsvitere mener blant annet at avgangen kommer i grevens tid og at Rødts konstituerte leder, Marie Sneve Martinussen, kastes ut på dypt vann. Vis mer

Mandag morgen ble det kjent at Bjørnar Moxnes takker for seg som leder for partiet Rødt.

Martie Sneve Martinussen tar over etter Moxnes.

Om bare halvannen måned er det duket for kommunevalg. Hva tror valgekspertene Moxnes-avgangen vil bety for partiets fremtid?

I HARDT VÆR: Rødt-leder Bjørnar Moxnes kommenterte tyveriet av solbriller på Gardermoen i et møte med pressen utenfor Sentrum Scene i Oslo dagen etter nyheten sprakk.

Valgforsker Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger er tydelig i sin tale.

– Det er helt klart mer positivt enn negativt at Moxnes nå takker for seg. Det har vært en slags naturlig utvikling og de har unngått vondt blod i partiet. Både når det gjelder intern partitillit og velgertillit generelt tror jeg egentlig ikke at Rødt kommer så dårlig ut.

Han peker på to årsaker til dette:

Det ene er at enkeltpersoner ofte har mindre å si for partioppslutning enn vi tror. Enkeltskandaler får ikke en politisk tolkning og får ikke langvarig effekt på velgeren.

Det andre er at partiene har de samme politiske verdiene selv om det skjer skandaler.

Svein Erik Tuastad, valgforsker og førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger.

Tuastad mener saken så ut til å kunne bli verre for Rødt, nettopp fordi den kom så nærme valgkampen og fordi situasjonen lenge var uavklart.

– Det er bra for Rødt at det skjer en avklaring nå – det betyr at saken sannsynligvis vil få mindre skadeeffekt enn den ellers ville fått. Moxnes trekker seg nok litt i siste liten. Rødts politikk trenger å være i mediebildet i valgkampen og der ville Moxnes forstyrret, forklarer Tuastad.

Stort tap

Statsviter og valgekspert Jørgen Bølstad er enig med Tuastad.

– Dette vil i hvert fall skape ro til å fokusere på politikken. I kommunevalg er det uansett mange lokale faktorer som spiller inn, men det er klart at det ville vært uheldig om Rødts lokalpolitikere måtte bruke valgkampen på å diskutere partilederens brilletyveri, sier Bølstad til VG.

Statsviter ved Universitetet i Oslo og valgekspert Jørgen Bølstad.

Han er professor ved Universitetet i Oslo. Likevel mener valgeksperten at avgangen er et stort tap for Rødt.

– Moxnes er et av de største politiske talentene i norsk politikk de siste ti årene. Han skal nok ha en stor del av æren for Rødts fremgang i denne perioden. Tiden fremover vil vise hvor stor partileder effekten har vært, og om en ny partileder kan fortsette der Moxnes slapp. Partiet er sterkere enn da han startet, så kanskje er det også bedre rustet til å fortsette uten ham, sier Bølstad.

Ved stortingsvalget i 2021 ledet Moxnes partiet til havne over sperregrensen for første gang - og han fikk syv partifeller på Stortinget.

– Svømmeprøve

Kim Arne Hammerstad er utdannet statsviter ved Universitetet i Bergen og skrev i 2018 masteroppgave om skandaler i norsk politikk.

Kim Arne Hammerstad er statsviter og forfatter av blant annet boken «Politiske skandaler». Han forteller at vi har få eller ingen eksempler på at en ny partileder har gått inn i en valgkamp dag én av jobben, slik som Marie Sneve Martinussen nå må.

– Martinussen blir kastet ut på dypt vann og dette blir en svømmeprøve. Hun må finne sin rødhet. Det blir en hektisk tid for både henne og partiet med tanke på høsten, sier Hammerstad til VG.

Hammerstad slår følge med andre valgeksperter og mener Moxnes-avgangen er positiv for partiet.

– På kort sikt, med tanke på valgkampen, tror jeg at det er fint at saken er avsluttet. Så har man en selvsagt en oppgave med å bygge opp en ny partileder. Samtidig må man understreke at Martinussen er en veldig erfaren politiker, som er brukt særlig mye i økonomi-spørsmål. Jeg tror overgangen skal gå fint, sier Hammerstad.

KONSTITUERT: Om Martinussen blir sittende som permanent partileder vil først bestemmes på landsmøte i 2024.

I en VG-måling gjort like etter at solbrille-saken preget nyhetsbildet som mest, svarte store deler av befolkningen at de hadde fått svekket tillit til Moxnes etter solbrille-saken.

Men det så ikke ut til at den påvirket Rødt-velgere i like stor grad: For 8 av 10 Rødt-velgere, har ikke solbrille-saken påvirket deres sannsynlighet for å stemme Rødt igjen, viste VGs måling den gang.

Usikker på hva du skal stemme til høsten? Ta VGs valgomat her:

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post