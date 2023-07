FORRÅDT: Popov mener han ble forrådt av forsvarsministeren.

Russisk general hevder han fikk sparken etter å ha kritisert sjefene

Lederen for en av Russlands hærstyrker i Ukraina sier han ble fjernet fra stillingen etter å ha kritisert landets militære toppledelse.

– Soldatene i Ukrainas hær klarte ikke å bryte gjennom vår frontlinje. Men vår øverstkommanderende dolket oss i ryggen ved å lamme hæren på det mest kritiske og vanskelige tidspunktet, har generalmajor Ivan Popov uttalt i en lydmelding.

Meldingen ble lagt ut på Telegram-kanalen til et russisk parlamentsmedlem onsdag. Generalmajoren har frem til nå vært leder for en hærstyrke stasjonert i Sør-Ukraina, som blant annet har vært i harde kamper i Zaporizjzja-regionen.

Han sier at han tok opp hvordan Russlands mangelfulle militærstrategi koster mange av soldatene liv og lemmer. Popov mener de er for sårbare for artilleriangrep fra fienden, og mangler evne til å drive rekognosering og iverksette motangrep.

– Jeg tok også opp en rekke andre problemer og uttrykte alt på høyeste nivå ærlig og ekstremt hardt. Jeg hadde ingen rett til å lyve, derfor skisserte jeg alle de problematiske problemene som eksisterer i dag i hæren når det gjelder kamparbeid og støtte, sa Popov videre i lydmeldingen.

Ifølge Popov skal forsvarsminister Sergei Shoigu ha signert ordenen for å bli kvitt ham. Han anklaget den øverste tjenestemannen i Kreml for forræderi.