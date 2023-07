BESLAG: Det er gjort beslag på 600 kilo kokain.

Nytt stort kokainbeslag hos Bama

Onsdag har politiet i Oslo og Tolletaten blitt varslet om nok et stort kokainfunn på et av lagrene til fruktgrossisten Bama.

Kortversjonen Politiet og Tolletaten har blitt varslet om et stort kokainfunn på 600 kilo på Bamas lager i Oslo.

Ingen er pågrepet eller mistenkt i saken.

Verdien er beregnet til flere hundre millioner kroner.

Beslaget etterforskes både nasjonalt og internasjonalt.

Dette er tredje store beslag i 2023. Vis mer

– Ingen er pågrepet eller mistenkt i saken, sier fungerende enhetsleder Knut Lutro i Oslo politidistrikt til VG.

– 600 kilo kokain, det er et særdeles stort beslag – ikke det største vi har gjort, men det er snakk om verdier for flere hundre millioner kroner, legger han til.

Saken etterforskes bredt.

– Vi etterforsker bredt nasjonalt og internasjonalt – særlig nedover i Europa som har hatt lignende saker.

Politiet deltar også i en internasjonal etterforskning gjennom Europol og Interpol, opplyser han.

Beslaget ble gjort onsdag (i dag). Det ble sendt ut en pressemelding fra politiet i Oslo om at de og Tolletaten har blitt varslet om et større funn av narkotika på et av lagrene til Bama i Oslo.

Oppdaget av ansatt hos Bama

Bama bekrefter at funnet ble gjort av en medarbeider på et av deres anlegg i Oslo.

– Ansatte tok umiddelbart kontakt med politiet, sier kommunikasjonsdirektør Pia Gulbrandsen i Bama.

– Bama har ingen ytterligere informasjon eller kommentarer angående den pågående etterforskningen, legger hun til.

Politi opplyser at de ble ringt av ansatt hos Bama.

– Det var en av de ansatte som oppdaget det, som meldte fra. Partiet ble oppdaget i en container som tidligere har kommet med skip til Oslo havn fra Sør-Amerika, skriver politiet.

– Politiet jobber etter flere hypoteser, der en av teoriene kan være at dette ikke var ment for Norge og det norske markedet, med bakgrunn i blant annet mengden og størrelsen av beslaget. Vi kan imidlertid ikke utelukke at partiet var ment for omsetning i Norge, fortsetter politiet.

Dette bildet er fra beslaget hos Bama i slutten av mars, da det ble funnet rundt 800 kilo kokain i fruktkasser.

Tredje beslag i 2023

Knut Lutro i politiet sier at de ikke utelukker at det importeres kokain gjennom andre aktører også.

Dette er det tredje store kokainbeslaget gjort i 2023.

– Setter dere dette beslaget i sammenheng med de andre beslagene?

– Det er for tidlig å si noe om, men det kan vi ikke utelukke, sier han.

30. mars beslagla Oslo-politiet rundt 800 kilo kokain som var skjult i banankasser ved en Bama-terminal i Groruddalen i Oslo.

I april ble norgeshistoriens største kokainbeslag gjort hos Bama i Oslo. Dette beslaget var på mellom 800 og 900 kilo.

Politiet skriver at beslaget onsdag kan ha sammenheng med tidligere store beslag og andre beslag i Europa den siste tiden.

Har du fått med deg true crime-serien «Norske forbrytere»? Se historien om Madelaine Rodriguez, som ble tatt med flere kilo kokain i bagasjen på jentetur i Bolivia i 2008

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post