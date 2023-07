NEDBØR: Enkelte steder kan det komme mellom 20 og 40 millimeter fram til midnatt.

Gult farevarsel for regn – togstrekning stengt

Det er sendt ut gult farevarsel for regn for deler av Rogaland og Østlandet og Hordaland. Gjøvikbanen er stengt mellom Eina og Gjøvik på grunn av flom.

Enkelte steder på Østlandet kan det komme mellom 20 og 40 millimeter fram til midnatt.

– Tilpass farten og kjør etter forholdene, oppfordrer Meteorologene.







I Innlandet har Kalverudelva høy vannføring, og deler av elven har funnet et nytt leie, melder Politiet i Innlandet.

Det er skade på Strandengvegen under E6, samt vegen inn til Flutua camping. Ti til 15 campingenheter er berørt av vannet.

Gjøvik kommune er på veg med gravemaskin.

Også vegtrafikksentralen at lokalt store nedbørsmengder har ført til at det kan være overvann i veibanen enkelte steder vest for Mjøsa.

Gjøvikbanen like i nærheten av Mattisrudsvingen.

Gjøvikbanen er stengt mellom Eina og Gjøvik på grunn av flom. Ny oppdatering klokken 15.00.

Pressevakt Harry Korslund sier til Oppland Arbeiderblad at det er overvann på deler av strekningen på grunn av kraftig nedbør.

Toglinjer som kan påvirkes:

Oslo S - Gjøvik, Gjøvikbanen RE30

Dovrebanen var stengt mellom Hamar og Brumunddal på grunn av strømproblemer, men klokken 09.30 er feilen rettet.

– Trafikken er i gang igjen, men du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, skriver Bane Nor på sine nettsider.

Toglinjer som kan påvirkes:

Oslo S - Trondheim S, Dovrebanen F6

Drammen - Oslo S - Lillehammer, Dovrebanen RE10

Vegtrafikksentralen opplyser at det er redusert fremkommelighet fylkesvei 250 ved Djupdalsbekken i Innlandet på grunn av et jordskred som stenger deler av vegbanen. Entreprenør er på vei.

Det er sendt ut gult farevarsel for jord- og flomskred og flom for deler av Østlandet. Dette gjelder også for Rogaland og deler av Vestland.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post