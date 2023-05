SKOGBRANN: Røyk fra en av brannene ved Rakkestad kommune i Indre Østfold.

To skogbranner på Østlandet – helikopter er på vei

Det pågår to skogbranner på Østlandet. Brannvesenet har bedt om bistand fra skogbrannhelikopter.

Brannvesenet i Øst har tirsdag ettermiddag rykket ut til to skogbranner:

Én i Fetsund i Lillestrøm kommune, og en annen i gamle Eidsberg kommune ved grensen til Rakkestad kommune i Indre Østfold.







– Vi er i ferd med å organisere oss. Det brenner brukbart i et ulendt område i Fetsund, men det er vanskelig å manøvrere seg i området. Vi har bestilt bistand fra skogbrannhelikopter, sier vaktoperatør Frode Johannessen til VG i 17.30-tiden.

De har fått melding om at brannen er 150 meter i bredden. Brannvesenet jobber med å få oversikt.

Skogbrannen ved grensen til Rakkestad kommune er også i ulendt terreng. I en oppdatering like før klokken 18 skriver brannvesenet at de er fremme, og at de også her har bedt om bistand fra helikopter.

– Det er snakk om store skogsområdet det her. Det er ikke enkelt å komme inn med biler, men vi beveger oss innover i terrenget nå, sa Johannessen tidligere.

Det skal ikke være fare for at brannene sprer seg til bebyggelse, men ifølge brannvesenet sprer brannen seg i terrenget.

Brannvesenet meldte om brannen ved Rakkestad klokken 16.45 og brannen i Lillestrøm klokken 17.16.

