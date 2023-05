VARME: Sommeren er kommet – hvert fall for et par dager. Det nyter Per Høgeberg (t.h.), Mathilde, Marte, Heidi og Martin.

Sommer i hele landet – hvert fall ut helgen

OSLO (VG) Finn frem solbrillene og – hvis du er modig – badedrakten. Til helgen vil gradestokken krype opp mot 20-tallet over hele landet.

– Vi nyter finværet, det er jo inneklemt dag.

Det sier pappa Per Høgeberg. Sammen med Mathilde (16), Marte (9), Martin (7) og Heidi (42) har han tatt turen ned til Aker Brygge for å spise is.

– Endelig!

Det blir flere muligheter til sol og is i dagene som kommer. Østlandet og Sørlandet får opp mot 24 grader på søndag, ifølge vakthavende meteorolog Ingvild Villa.

– Er det sommeren som har kommet?

– Det er lov å håpe, men jeg tør ikke love at det holder seg.

Selv sitter Villa i Tromsø, og må vente tålmodig et par dager til.

– Nå er det 10 grader, grått og vått. Det er ikke så mye som minner om sommer.

Men også Nord-Norge skal få smake på varmen. Søndag vil store deler av Nord-Norge ha sommertemperaturer.

Badetemperaturer – for de modigste

Også i Møre og Romsdal og på Vestlandet vil temperaturene nærme seg 20-tallet mot slutten av helgen.

– Finværet blir hovedsakelig på søndag og mandag, etter det er det litt mer usikkert.

– Så det gjelder å fyre opp grillen nå?

– Ja, men, nå har vi sendt ut varsel for gress og lyngfare. Det tørre været og høye temperaturer gjør terrenget veldig lett antennelig.

Det er sendt ut gult farevarsel for skogbrann på deler av Østlandet og Sørlandet. Farevarselet gjelder til og med tirsdag neste uke.

– Så kanskje best å la grillen stå – men du kan bade!

Villa sier Meteorologisk institutt ikke måler badetemperaturer, men at folk kan melde inn temperaturene i vannet.

– I dag fikk vi inn 13,7 grader i vannet i Oslo.

– Kanskje ikke helt fristende enda?

– Nei, kanskje ikke.

IS: Det er ikke årets første is for Marte (9), men neppe årets siste heller.

Familien VG har møtt i Oslo er fra Lambertseter og skal grille hamburgere i morgen og Mathilde skal en tur på stranden.

– Blir det årets første bad?

– Vi får se.

DYPPE TÆRNE: Ylva (5) fryder seg i fontenen ved Spikersuppa i Oslo.

– Vi må bade litt

Leah (2), Ylva (5) og Iak (9) er ikke i tvil om at det blir bading på dem i helgen. De er ute i sola sammen med mor Eli Årre Erland, og har allerede duppet tærne i fontenen ved Spikersuppa i Oslo.

– Vi må bade litt. De er veldig raske til å hive av seg og hoppe uti, sier Eli Årre Erland.

– Jeg tror de har veldig lyst til å bade i vannet på campingen.

SLOTTET: Isak (9), Ylva (5) og Leah (2) har settet slottet for første gang. Mamma Eli Årre Erland har sett slottet par ganger før.

Familien fra Lindesnes er på tur til Bogstad camping i helgen, men har tatt turen inn til Oslo sentrum i dag. Utover å se slottet for første gang, står også is på menyen for dagen.

– Det er helt nydelig, vi er veldige klar for sommeren.

