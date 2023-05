LOVFORSLAG: Regjeringen vil gi lærere rett til å bruke tvang mot elever. ILLUSTRASJONSFOTO: Thomas Brun / NTB

Lærere skal få lov til å holde igjen elever: − Nyttig presisering

Da syv elever begynte å slåss på Tindlund ungdomsskole i Sarpsborg, var like mange lærere involvert for å skille dem og holde dem fra hverandre.

Kortversjonen Regjeringen vil lovfeste læreres rett til å gripe fysisk inn mot elever, ifølge kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Utdanningsforbundet mener forslaget vil tette et juridisk tomrom og bidra til å skape trygghet for lærere.

Elevorganisasjonen støtter forslaget, men mener det ikke tydeliggjør hvordan vold, trusler og krenkelser skal forebygges i skolen.

Forslaget får støtte fra både Rødt og Høyre og skal ut på høring før det kommer opp i Stortinget. Vis mer

To lærere ble lettere fysisk skadd, en av dem måtte til legevakten med sprukket leppe etter slagsmålet 25. januar.

Skolens rektor Jo Skjølsvold mener forslaget om å lovfeste læreres rett til å gripe fysisk inn mot elever, tydeliggjør at det er greit å holde og skille elever.

– Men vi er også i dag forpliktet til å gå imellom, sier Skjølsvold til VG.

Han viser til opplæringsloven, om at alle om arbeider på skolen, skal «gripe inn mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering».

– Lovforslaget er en nyttig presisering som vil ta bort usikkerhet hos en del skoleansatte og bidra til å skape trygghet, sier Tindlund-rektoren.

Regjeringen vil lovfeste læreres rett til å gripe fysisk inn mot elever, opplyser kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) onsdag:

Hensikten er å avverge personskade eller vesentlig skade på eiendom.

Måten det gripes inn på, skal være så kortvarig og skånsom som mulig.

Læreren som har brukt fysisk makt, skal melde fra til rektor, som skal informere foresatte. Maktbruken skal dokumenteres i ettertid.

All form for fysisk maktbruk som har karakter av avstraffelse, er straffbar.

Lovforslaget skal ut på høring før det kommer opp i Stortinget.

LEDER: Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

– Tetter tomrom

Utdanningsforbundet mener at en lovhjemmel som slår fast at lærere kan bruke tvang overfor elever, vil tette et juridisk tomrom som har skapt usikkerhet.

– Den usikkerheten som har vært, har gått utover mulighetene til å avverge skade og svekket lærernes rettssikkerhet, sier forbundsleder Steffen Handal.

Forbundet er opptatt av at en eventuell hjemmel bare å innebære en mulighet og ikke en forventning om eller plikt til at læreren må gripe inn fysisk.

PÅTROPPENDE: Petter Andreas Lona i Elevorganisasjonen.

Elevorganisasjonen støtter lovbestemmelser som regulerer fysisk inngripen.

– Det er for så vidt positivt at regjeringen legger frem et forslag som tar vold i skolen på alvor, sier påtroppende leder Petter Andreas Lona til VG.

Forbeholdet skyldes at Elevorganisasjonen mener lovforslaget ikke godt nok tydeliggjør hvordan vold, trusler og krenkelser skal forebygges.

– Har det ikke bra

– Utfordringer som fravær, rus, vold og utagerende oppførsel straffes og stigmatiseres i dag med bortvisning og sterke maktmidler, sier Lona.

Han mener slik atferd er ungdommers måte å fortelle at de ikke har det bra.

– Da har skolen et ansvar for å møte dem med omsorg, forståelse og hjelp.

KOMITÉLEDER: Hege Bae Nyholt (Rødt)

– Balanserer trygghet

Leder for Stortingets utdanningskomité Hege Bae Nyholt er positiv til forslaget, som hun mener styrker elevene og lærernes rettssikkerhet:

– Jeg vil berømme regjeringen for å foreslå en løsning som balanserer læreres og elevenes trygghet i klasserommet, sier stortingsrepresentanten for Rødt.

EKSSTATSRÅD: Jan Tore Sanner (H).

– Viktig avklaring

Utdanningspolitisk talsperson for Høyre, tidligere kunnskapsminister Jan Tore Sanner, er positiv til regjeringens lovforslag.

– Dette er en viktig avklaring som har vært etterlyst fra lærere over lang tid. Det vil gi lærere økt rettssikkerhet i krevende situasjoner, sier Sanner.

Han mener også det er bra at kunnskapsministeren legger vekt på veiledning og betydningen av at skolene har gode rutiner for å håndtere vold og trusler.

– Men en slik regel løser ikke i seg selv utfordringen med utagerende elever. Derfor er det viktig at skoler og skoleeier jobber godt med læringsmiljøet.