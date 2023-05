SOMMER: Høye temperaturer gi økt badelyst. Bildet er tatt på Sørenga i Oslo i fjor.

Gladnyhet: Venter rundt 28 grader

Til uken vil gradestokken holde seg på det høye 20-tallet i én del av landet.

I helgen har store deler av landet kunne smykke seg med oppholdsvær og relativt høy temperaturer til stor glede for mange. Men nå ser det ut som om det varme været vil forsvinne.

Likevel er det ett området som kan vente seg strålende sol og høye temperaturer i en god stund fremover.

Melder 28 grader

– Det er Østafjells, sier vakthavende meteorolog Ingvild Villa til VG.

Hun presiserer likevel at i løpet av kvelden og morgendagen, vil området få litt nedbør.

– I kveld kommer det noen kraftige byger, og spesielt Agder og Rogaland vil være utsatt for torden og lyn. Tirsdag vil det i tillegg komme en nedbørsfront som vil gi regn og lavere temperaturer i hele området.

Hun mener dette ikke er negativt, da det vil være fint for gress- og lyngbrannfaren, da den vil avta.

– Men etter morgendagen, ser det ut som Østafjells får det tørt, varmt og fint, sier Villa.

Ifølge YR vil Oslo få 24 grader et par dager denne uken, og neste uke meldes det om hele 28 grader i hovedstaden.

– Jeg seg jo på YR at det meldes ganske høye temperaturer. Men jo lenger unna datoen er, jo større usikkerhet er det, presiserer meteorologen.

– Er sommeren her for fullt?

– Det er litt tidlig å si. Men jeg kan se at langtidsprognosene ser lovende ut.

VARMT: Det vil bli strålende sol i hovedstaden.

Det er ikke utelukkende positivt at Østafjells får varmt vær de kommende dagene.

NVE sier til VG at de er bekymret for deler av Østlandet for de nærmeste dagene. Grunnen er at varmt vær kombinert med regn gjør at snøen smelter rask, og kan sørge for flom flere steder i landet.

– Vekslende vær

For resten av landet, kan ikke Villa komme med den samme beskjeden. Der ventes det nedbør og lavere temperaturer.

– Nord-Norge har det veldig fint i dag, men allerede i natt kommer det nedbør i Nordland, som vil spre seg til Troms og Finnmark, forklarer Villa.

– Resten av uken vil det bli kjøligere, og det vil være lavtrykksaktivitet fra sørvest, som vil gi vekselvis oppholdsvær og nedbør, sier Villa.

Hun sier at landsdelen kan vente seg temperaturer rundt 10 grader.

Trøndelag og Vestlandet vil heller ikke få de varme temperaturene som mange kanskje hadde ønsket seg.

– Det vil komme nedbør i løpet av kvelden og i natt. Også de vil få vær som vil veksle mellom oppholdsvær og nedbør, sier hun, og legger til at temperaturene vil ligge på rund 12–13 grader.

