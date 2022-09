KJENT SYN: Bent Høie og Bjørn Guldvog på en av mange pressekonferanser om coronaviruset i 2021.

Bent Høie med bokbombe: Ville sparke helsedirektøren

Tidligere helseminister Bent Høie (H) fryktet at helsedirektør Bjørn Guldvog ikke var sterk nok og foreslo derfor å bytte ham ut med en annen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Da pandemien traff Norge, ville Høie i stedet at hans egen departementsråd Bjørn-Inge Larsen skulle ta over roret.

Det nektet Larsen, og anbefalte å heller hente inn tidligere FHI-direktør Geir Stene-Larsen og Espen Rostrup Nakstad for å styrke laget.

Det kommer frem i den tidligere helseministerens nye bok «Uro i koronaens tid», som kommer ut på lørdag.

Det interne dramaet utspilte seg for to og et halvt år siden.

9. mars 2020 hadde Høie et møte med helsedirektør Guldvog i Helsedirektoratet og FHI-direktør Camilla Stoltenberg der de diskuterte hva de skulle gjøre av tiltak. Førstnevnte ville stramme til, sistnevnte ville se det litt an, ifølge Høie.

– Vegret seg for å sette ned foten

Uenigheten førte til at han etter møtet uttrykte til sin departementsråd Larsen at «dette går ikke»: Han var bekymret for om Guldvog var sterk nok til å lede i en krise som denne.

«Han vegret seg for å sette ned foten når Stoltenberg og fagfolkene ved FHI var uenige med ham og Helsedirektoratet», skriver Høie.

Høie er en av mange helsetopper som har tatt pennen fatt det siste året: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad, FHI-direktør Camilla Stoltenberg og Oslo-byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har tidligere gitt sine syn på pandemien.

Høies bok er skrevet i samarbeid med Jorunn Litland, som har vært Høies taleskriver i Helsedepartementet.

HØYREHÅND: Bjørn-Inge Larsen var departementets høyeste faste embetsmann. Departementsråden skal avlaste og være rådgiver for statsråden.

«Vi må styrke laget rundt Bjørn Guldvog»

Høie omtaler Guldvog som en mann som misliker konflikter og er opptatt av å bli enige, noe som i utgangspunktet er gode egenskaper når man har tid til diskusjoner.

«Men det hadde vi ikke nå, med smitten som spredte seg raskt i de første marsdagene», skriver Høie.

Høie ba derfor sin egen departementsråd, som tidligere har vært helsedirektør, om å ta over ledelsen:

«Bjørn-Inge Larsen bleknet. Han syntes ikke det var noen god idé. Men departementsråden hadde sett det samme som meg og hadde tenkt på en løsning. «Vi må styrke laget rundt Bjørn Guldvog», sa han», heter det i boken.

HELSEDIREKTØR: Bjørn Guldvog etter pressekonferanse om coronasituasjonen i marmorhallen 13. januar 2022.

Helsedirektør Guldvog sier til VG at han ikke har lest boken:

– Men jeg tar med meg at Bent Høie konkluderer med at jeg presterte over forventning. Det kjennes alltid bra. Jeg deler vurderingen av at ledelsen i Helsedirektoratet trengte å styrkes i den situasjonen vi sto overfor, skriver han i en e-post.

Endret syn på Guldvog

Den tidligere helseministeren innrømmer at han gikk langt i å involvere seg:

«Innblandingen var nesten uhørt. Men helsedirektøren reagerte ikke negativt», skriver Høie.

I stedet ga han inntrykk av å sette pris på forsterkningene.

«Mitt syn på Bjørn Guldvog endret seg totalt etter dette. Da han fikk de rette folkene rundt seg, ble han selv en tydelig leder. Beslutningen om å stenge landet og resultatene av nedstengingen styrket ham nok også i troen på seg selv. Jeg var glad for at departementsråden ikke støttet forslaget mitt, men sørget for en løsning som gjorde helsedirektøren til lederen vi trengte», skriver Høie i boken.

– Nesten uhørt

Dermed hentet de inn tidligere FHI-direktør Geir Stene-Larsen og Espen Rostrup Nakstad, som da jobbet på CBRNE-senteret ved Oslo universitetssykehus.

Dette gikk derimot ikke helt etter planen: Stene-Larsen fikk corona i mars 2020 og fikk knapt fikk kommet på plass før både han og flere rundt ham måtte i karantene. Dermed ble det Nakstad som tok av seg mediene, og han ble en medieyndling, skriver Høie.

VG har vært i kontakt med Høie, som ikke ønsker å uttale seg før boken er lansert.