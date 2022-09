Uhyggelig overraskelse: − Den fisken vil jeg ikke spise

Sportsfisker Per Kristian Sæther mistet matlysten da han oppdaget hva som kravlet ut av ørreten i stekepannen.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Det var rett og slett «æsj, fysj og ekkelt». Det første jeg tenkte var «den fisken vil jeg ikke spise». Det som var rart var at fisken var stor, kraftig og jobbet hardt da den ble dratt – den virket ikke preget av parasitten, sier Sæther til VG.

Gudbrandsdølen Dagningen omtalte saken først.

Første helg i september dro Sæther på fisketur til Langsua Nasjonalpark i Gausdal kommune. I fjellvannet Vesle Ongsjøen dro han opp en tilsynelatende frisk 0,7 kilos ørret.

Planen til Sæther var å spise ørreten til middag, men da det viste seg at fisken inneholdt en parasitt, ble appetitten hans ødelagt.

– Jeg begynte å steke den ene siden av fisken. Da ble det for varmt for ormen, for den kom ut av kjøttet. Vanligvis ligger de i innvollene, som blir kastet, men det var veldig spesielt at den var i kjøttet.

SPORTSFISKER: Per Kristian Sæther, som bor i Lillehammer, fisker mye, men aldri før har han funnet en parasitt i fiskekjøttet. Bildet er tatt ved Langavatnet på Hardangervidda.

Kan utløse allergiske reaksjoner

Øyvind Fjeldseth, biolog og fiskekonsulent i Norges jeger- og fiskerforbund, sier at det Sæther fant i ørreten sin var parasitten Eustrongylides.

Han sier at det ikke er uvanlig å finne parasitter i innvollene til fisken, og at det derfor er anbefalt å ikke kaste innvoller i sjøen.

– Det er ikke farlig å spise fisk som har parasitter i innvollene. Men om det er parasitter i kjøttet er det for det første uappetittlig, men da er det greit å avstå, sier Fjeldseth.

Parasitter i fisk er ikke et spesielt utbredt problem i Norge, sier Fjeldseth.

IKKE UVANLIG: Biolog og fiskekonsulent i Norges jeger- og fiskerforbund, Øyvind Fjeldseth, sier at det ikke er uvanlig å finne parasitter i fiskens innvoller, men at det kan være greit å droppe måltidet om du finner de i fiskekjøttet.

Brit Tørud er veterinær med spesialutdannelse, og rådgiver for Veterinærinstituttet. Hun forteller at det er viktig med ordentlig varmebehandling av fisk.

– I de fleste tilfeller er det mest at det er ekkelt. De fleste parasitter blir ødelagt ved varme eller frysing, men så er det enkelte parasitter som kan utløse allergiske reaksjoner hos folk – det er skummelt, sier Tørud.

VIKTIG: Brit Tørud, rådgiver for Veterinærinstituttet, forteller at det viktig å varmebehandle fisk ordentlig.

Fugler overfører parasitter

Biolog Fjeldseth forteller at parasittene fiskandmark og måsemark ofte er å finne i fiskekjøtt.

– Fugl kan ofte være en vert, men ofte blir det også flere parasitter ved tette fiskebestander, sier Fjeldseth.

Sportsfisker Sæther mener at det kan være et problem med mange måker i fjellene.

– Jeg har i alle år hørt at måkene, som spiser alt som finnes, bæsjer i vannet og legger fra seg mark. Da jeg flyttet til Lillehammer reagerte jeg på at det var så mange måker her. Det er et problem at det er mange måker i fjellet, noen sier at ender er problemet, sier Sæther.

Åse Helen Garseth, fagansvarlig for villfiskhelse i Veterinærinstituttet, sier at Eustrongylides er en parasitt med flere ulike verter.

– Denne kan overføres fra fiskespisende fugler, sier Garseth.

ILLUSTRASJONSFOTO: Måker kan bære på parasitter som overføres til fisk. Det er ikke påvist at dette er årsaken til funnet av parasitten i ørreten til Sæther.

Krevende å innføre tiltak

Even Røhnebæk i Gausdal fjellstyre sier til Gudbrandsdølen Dagningen at de hvert år prøvefisker og registrerer funn av parasitter i fiskene.

– Det har alltid vært parasitter i fisk, så det er i og for seg ikke uvanlig. Men at det sitter i kjøttet slik videoen viser, har jeg aldri sett før, sier Røhnebæk til Gudbrandsdølen Dagningen.

Videre sier Røhnebæk til avisen at de ikke har noen tiltak å sette inn for å bekjempe forekomsten av parasitter.

Sæther fanget fisken i fjellvannet Vesle Ongsjøen i Langsua Nasjonalpark:

Biolog Fjeldseth sier at det er krevende å skulle prøve å fjerne forekomsten av parasitter.

– Om det er en tett fiskebestand kan de redusere denne, dersom man har fiskere som er villige til å gjøre en stor jobb. Om det bare er én fisk som har parasitt i kjøttet er dette egentlig ikke en utfordring, sier Fjeldseth.

– Skal man gjøre et forsøk på å redusere mengden fugl som bærer parasitter må det være en jaktbar art og jegere som er interessert i å jakte denne – så det er ganske krevende å få det til.